Türkiye’deki 3 tencerenin ikisi Kahramanmaraş’ta üretiliyor

-Eritme ve kalıplama işlemleri

-Pres, yapım ve boyama detayları

-Paketleme ve genel detay

-Röportaj



( KAHRAMANMARAŞ -ÖZEL)- Metal mutfak eşyasının ana üssü Kahramanmaraş’tan 172 milyon dolarlık ihracat KAHRAMANMARAŞ



- Türkiye´nin İstanbul’dan sonra en önemli metal mutfak eşya üretim merkezlerinden Kahramanmaraş, hem iç piyasada hem ihracatta tencere ve tava ihtiyacının büyük bölümünü karşılıyor. Dünyadaki birçok ülkeye ihracat yapan kent, sektördeki başarısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Metal mutfak eşyasının üretim merkezi Kahramanmaraş, pandemiye rağmen 132 ülkeye ürün sattı. Türkiye´nin metal mutfak eşyası üretiminin yüzde 75’ini tek başına Kahramanmaraş belirliyor. 132 ülkeye 172 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren kentte, irili ufaklı 100 sektör bulunuyor. 25 bin kişinin istihdam edildiği metal mutfak eşyası üretiminde, en az 3 kuşaktır sektörü ayakta tutan sanayiciler yer alıyor. Kentteki üreticiler gelişmiş teknolojik makinelerle üretimi geçen yıla oranla yüzde 16 artırdı. Salgın döneminde dünyadaki birçok ülke, metal mutfak eşyasını tedarik etmek için Türkiye´ye yöneldi. Kahramanmaraş, metal mutfak eşyasında Orta Doğu mutfağının yüzde 70´ine Avrupa´nın ise yüzde 25´ine hitap ediyor. Kahramanmaraş’ta 70 yıldır deden kalma meslekleri olan metal mutfak eşyaları üretiminde çalışmalarını yürüttüklerini ifade eden Sıddık Öncülokur, “Biz, 3’üncü nesil olarak metal mutfak eşya üretiminde hizmet veriyoruz. Türkiye’de metal mutfak eşya üretiminde Kahramanmaraş sayılı kentlerinden biri. Aliminyum, teflon, çelik ve granit gibi mutfak eşyalarında bizim aylık üretimimiz 800 bin civarında. 200 civarında personelimiz var teknolojik makinalarla üretim yapıyoruz. Ürünlerimizi dünyanın 5 kıtasında yüzde 80 ihracatımız 60 ülkeye yapılıyor. Şehir içinde de 50 yıllık babadan deden kalma müşterilerimizde olduğu gibi, ulusal ve zincir marketlerle ortak projelerle üretimler yapıp satışlarımız mevcuttur. Kahramanmaraş metal mutfak eşya üretiminde Türkiye’nin yüzde 70 civarında üretimini yapıyor” dedi.





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