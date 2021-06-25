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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Türkiye'de bir ilk...RSU gemisi Ertuğrul Gazi devreye alınıyor

Türkiye'de bir ilk...RSU gemisi Ertuğrul Gazi devreye alınıyor

gemiden detay görüntü

( HATAY ) HATAY

Salar Lyon Demirli Piyasalar Trol 


- Hatay'ın Dörtyol ilçesinde demirli olan Türkiye'nin ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi Ertuğrul Gazi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle bugün faaliyete geçiyor. Türkiye'nin ilk yüzer depolama ve gazlaştırma ünitesi (FSRU) olma özelliği taşıyan Ertuğrul Gazi gemisi, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) ait Hatay Dörtyol Terminali'nde devreye alınacak. BOTAŞ'ın işleteceği ilk FSRU tesisi olacak Ertuğrul Gazi gemisi, günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesiyle Türkiye'de sisteme verilebilen günlük doğal gaz kapasitesinin yüzde 8,2'sini karşılayabilecek. Nisanda Hatay'a ulaşan geminin toplam doğal gaz depolama kapasitesi ise 108 milyon standart metreküp seviyesinde bulunuyor. Uzunluğu 295, genişliği 46, yüksekliği 63 metre olan Ertuğrul Gazi'nin Türkiye'nin enerji arz güvenliğine önemli katkı sağlaması hedefleniyor. Türkiye'deki diğer FSRU ve depolama yatırımları FSRU'lar, boru hatlarına bağlı kalmadan farklı kaynak ülke ve spot piyasalardan doğal gaz tedarik edilmesini sağlıyor.
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