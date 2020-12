Turkcell Genel Müdürü Erkan: “Altyapı ortak olsun, dijital servislerimizle rekabet edelim'

- Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Yaptığımız hesaplamalara göre 5G’ye geçiş için gerekli olan fiber yatırımını her şirket ayrı ayrı yaparsa yaklaşık 15-16 milyar dolarlık bir maliyet ortaya çıkıyor. Ancak hep birlikte ortak yaptığımız takdirde bunu yaklaşık 3-4 milyar dolara çözebiliriz. Operatörler arasındaki rekabetin altyapıda değil üstyapıda, yani dijital servislerle sunulan hizmetlerde olması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

İHA’ya özel açıklamalarda bulunan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, ortak altyapı, deprem anında ve sonrasındaki iletişim aksaklıkları ve bunlara karşı yapılabilecekleri değerlendirdi. Murat Erkan, Türkiye’de yıllardır konuşulan ancak henüz bir resmiyete ulaştırılamayan ortak altyapı konusunda geçmiş dönemlere göre ilerleme kaydedildiğini ve gelinen bu noktada her zamankinden daha fazla ümitli olduğunun altını çizdi. Erkan, “Altyapıda değil, dijital servislerimizle rekabet etmemiz lazım” dedi.

“Fiber olmazsa olmaz bir öneme sahip” Turkcell olarak Türkiye’nin her yerinde yatırım yaptıklarını anlatan Erkan, ortak altyapı konusu bize göre bir memleket meselesi. Dijitalleşme konusunda en önemli koşul fiber. Ülkemizin 5G’ye geçişini tamamlayabilmesi hatta gelecekteki 6G için de fiber yatırımlar son derece kritik bir rol oynuyor. Fiberin sağladığı katma değer sadece bunlarla da sınırlı değil. Pandeminin ardından uzaktan eğitim, uzaktan çalışma ve uzaktan sağlık gibi konularda fiber olmazsa olmaz bir öneme sahip. Bugün bile sadece uzaktan eğitim gören ve buna bağlı olarak hızlı fiber internet bağlantısına ihtiyacı olan çok sayıda öğrenci bulunuyor. Bu sadece nüfus olarak küçük illerimizde değil, İstanbul’un merkezindeki öğrenciler için de geçerli. İstanbul kendi ölçeğindeki yerlerle kıyaslandığında belki de fiber konusunda en fakir illerimizden birisi durumunda” dedi.

“Ciddi bir fiber altyapı yatırımına ihtiyacımız var” “Tüm bu nedenlerle çok ciddi bir fiber altyapı yatırımına ihtiyacımız var” diyen Erkan, “Şu anda yaklaşık 250 - 300 bin kilometre uzunluğunda fiber hat bulunuyor ama bu yeterli değil. Bunu yaklaşık 1 milyon kilometreye çıkarmamız lazım. Yaptığımız hesaplamalara göre 5G’ye geçiş için gerekli olan fiber yatırımını her şirket ayrı ayrı yaparsa yaklaşık 15-16 milyar dolarlık bir maliyet ortaya çıkıyor. Ancak ortak yaptığımız takdirde bunu yaklaşık 3-4 milyar dolara çözebiliriz. Operatörler arasındaki rekabetin altyapıda değil üstyapıda, yani dijital servislerle sunulan hizmetlerde olması gerektiğine inanıyoruz. Yoksa sadece 2020’de yaklaşık 9 milyar TL yatırım yapan, mobilde 1.4 Gbps, sabit tarafta ise 10 Gbps hızların yanı sıra 45 bin kilometre fiber altyapıyı ülkesine kazandıran bir şirketin fiber yatırımından kaçması gibi bir şey söz konusu değil. Sayın Cumhurbaşkanımız da yaptığı açıklamalarla Türkiye’nin geleceğin güçlü ekonomileri arasında yer alabilmesi için fiber altyapının ne kadar önemli olduğuna dikkatleri çekmişti. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği bu önemli destek ile fiber konusunun ülkemiz için en olumlu bir şekilde çözüleceğine inanıyoruz. Sonuçta önemli olan Türkiye’nin kazanması” ifadelerini kullandı. “Çağrı alma kapasitesini saatte 71 milyona yükselttik” Murat Erkan, depremde iletişim problemlerinin oluşmasına karşı, İstanbul’da çağrı kapasitelerini saatte 48 milyondan 71 milyona çıkardıklarını belirtti.

Erkan, “Geçtiğimiz yıl İstanbul’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depreminin ardından Turkcell olarak çok kısa sürede üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirdik ve İstanbul’un servis aldığı altyapı ile saatte 48 milyon olan çağrı alma kapasitesini saatte 71 milyona çıkardık. Bu yatırım ilk saniyelerde şebekede görülen yaklaşık 30 kat trafiğin oluşturacağı aşırı yüklenme durumunu çok daha hızlı eritecek ve hızlıca normal çalışma seviyesine ulaşılacak. Buna ek olarak BiP üzerinde Acil Durum Butonu’nu hizmete sunduk. Şu anda 2 milyondan fazla kullanıcı acil durumlarda ulaşılacak kişilerin bilgilerini BiP üzerinden eklemiş durumda. Son İzmir depreminde de kullanıcılar yaklaşık 40 bin kişiye o anda bulundukları konumu ve mesajlarını ilettiler” şeklinde konuştu.

(ACÖ-E)



