Türk mühendislerden yerli tohum hamlesi

-Tohumlamadan detay

-Müdür Akın röp.

-Müdür ve kadın çalışanlar arasındaki diyalog

-detaylar



( ANTALYA )- TİGEM yerli ve milli tohum üretiyor- TİGEM’in yerli tohumları, yurt dışına da açıldı- TİGEM Boztepe Tarım İşletme Müdürü Olcay Akın:- “11 bin metrekare alanda bu işi yapmak için 5 tür 7 çeşitle çalışmalarımız başladı”- “En azından bir kere deneyip bu tohumun müdavimi olacaklarına eminiz”- “Yurt dışına da yavaş yavaş açıldık” ANTALYA



- Antalya’nın Aksu ilçesinde bulunan TİGEM Boztepe Tarım İşletmesi Müdürlüğü, Türk çiftçileri için 2018 yılından bu yana yerli ve milli tohum üretiyor. İşletme Müdürü Olcay Akın, 11 bin metrekare alanda başlayan çalışmalar sonucu 5 tür ve 7 çeşit ürün elde edildiğini söyleyerek, “Yurt dışına da yavaş yavaş açıldık. Tohumlarımızdan Cibuti’ye gönderdik. Bunun yanında Kırgızistan ve Özbekistan’a gönderdik. Denemelerini yapıyorlar. Fas ve Tunus’la görüşmelerimiz var” dedi.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) Boztepe Tarım İşletmeleri Müdürlüğünde, 2018 yılından bu yana Türk mühendislerinin çalışmaları sonucu yüzde yüz yerli tohum üretiliyor. Kalite konusunda, muadilleri ile eş değer olan tohumlar, Türkiye bazında 280’e yakın bayide satışa sunuluyor. Ayrıca bu tohumların yurtdışı, satış ağıda mevcut. Cibuti Cumhuriyeti başta olmak üzere, Kırgızistan ve Özbekistan’a gönderilen tohumların yurt dışı satışıyla ilgili Fas ile Tunus’la görüşmelerin sağlandığı da ifade ediliyor.Çalışmalar ile ilgili bilgi veren Boztepe Tarım İşletme Müdürü Olcay Akın, TİGEM’in şanlı bir geçmişi ve tohumculuk konusunda müthiş bir deneyiminin olduğuna dikkat çekti. Akın, “TİGEM öncelikle yerli ve Milli. Türkiye’nin tohumluk yem bitkileri, damızlık hayvan, fidan ve fide üretiminde ihtiyacı olan çiftçinin yetiştirmesi gereken her şeyi görev olarak üstlenmiş bir kurum. 2018 yılında da ülkenin sebze tohumculuğunu üretmek için kolları sıvadı ve 11 bin metrekare alanda bu işi yapmak için 5 tür 7 çeşitle çalışmalarımız başladı” dedi.

“Bu ürünler yüzde yüz yerli ve milli”Yerli ve milli tohum kalitesi konusunda ziraat mühendisleri bir araya gelerek, BATEM Batı Akdeniz Araştırma Merkezi ile birlikte TİGEM’in Boztepe Tarım İşletmesi çalışanlarının bir araya geldiğini kaydeden Akın, “Bir protokol çerçevesinde 2018 yılında üretime başladık. Bu ürünler yüzde yüz yerli ve yüzde yüz milli Türk Mühendislerin ürettiği ürünler. Kalite konusunda, muadilleri ile eş değerde. Domateste 17, salatalıkta 18 ve diğer çeşitlerde; parlaklık, verim, tat ve dayanıklılık gibi özelliklere sahip. Bu özellikleri bakımından muadillerinden üstün tohumları burada yetiştirip Türk çiftçisine sunuyoruz. İşletmelerimin tümünde tohumlarımız satılmakta. Türkiye bazında 280’e yakın bayimiz var. Bunun yanında anlaşmalı olduğu tohum bayileri var. PTT AVM’den evlerine kadar bir tıkla, hemen gönderim yapabiliyoruz” diye konuştu.

“Yurtdışına açıldık”Yurtdışına yavaş yavaş açıldıklarını ifade eden Akın, “Tohumlarımızdan Cibuti’ye gönderdik. Bunun yanında Kırgızistan ve Özbekistan’a gönderdik. Denemelerini yapıyorlar. Fas ve Tunus’la görüşmelerimiz var. 10 sene önce yüzde 50 civarında yani 200 milyon dolarlık alım yaparken, 100 milyon dolarlık satış yapabiliyorduk. Bu oran şimdi yüzde 80’lere çıktı. Bu da bizim işi doğru yaptığımız ve adım adım ilerlediğimizi gösteriyor” ifadelerini kullandı.“Bu tohumun müdavimi olacaklar”Akın son olarak şunları söyledi:“Bu ürün yetiştirene kadar bizimdi ama bundan sonra Türk çiftçisinin. Ona sahip çıkıp, alıp denemelerini istiyoruz. Denediklerinde kalite, ucuz fiyat, istihdam yaratması, bu ülkenin dövizinin bu ülkede kalması yurt dışına gitmemesi yönüyle, kadınlarımızın el emeği ile işlendiğini gördüklerinde, zaten vazgeçemeyecekler. En azından bir kere deneyip bu tohumun müdavimi olacaklarına eminiz”



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