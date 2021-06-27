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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Turizmciler 1 Temmuz sonrası sezondan çok umutlu

Turizmciler 1 Temmuz sonrası sezondan çok umutlu

Drone görüntüsü

Yıldızlı Karavan Tatİl Normalleşme Umutlu 

-Havuz detayları
-Ceyhun Özhan röp.

( BALIKESİR -ÖZEL-DRONE)- Turizm sektörü yeni normalleşme dönemi için hazırlıklarını tamamladı BALIKESİR

- Pandemi sürecinde 1 Temmuz itibarıyla başlayacak yeni normalleşme döneminde iç turizmde büyük bir hareketlilik bekleniyor. Balıkesir’in Edremit Körfezi'nde iç turizme hitap eden turizmciler de hazırlıklarını tamamlayarak misafirlerini beklemeye başladı.
Yeni normalleşme süreci ile birlikte Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık’ta turizmin canlanması bekleniyor. Yoğun bir ilginin olacağı Kuzey Ege, otelleri, butik otelleri, apart otelleri, pansiyonları, kamp alanları ve karavan park sahaları ile özellikle iç turizmde büyük ilgi görüyor. Birçok turizmci 1 Temmuz sonrasına şimdiden rezervasyonların geldiğini ve otellerin dolmaya başladığını dile getirdi.Edremit ilçesinde hizmet veren 5 yıldızlı bir otelin işletme müdürü Ceyhun Özhan, sezon için bütün hazırlıkların tamamlandığını ifade ederek, “Biz zaten bunu beklemekteydik. Hazırlıklarımızı yaptık. Öncelikle sağlıklı ve güvenli misafir ağırlama protokollerini tekrar gözden geçirdik. Tatilcilerimizin güvenli ve sağlıklı bir ortamda tatil yapmaları için hazırlıklarımızı tamamladık” dedi.
Kuzey Ege bölgesinde turizm yoğunluğunun önümüzdeki günlerde artması bekleniyor.
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