Turizm cenneti Bozcaada'da adım atacak yer kalmadı

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( ÇANAKKALE )- Bozcaada'ya olan yoğun ilgi 9 günlük bayram tatilinde de devam ediyor ÇANAKKALE



- Türkiye'nin önemli yaz turizm merkezlerinden biri olan Bozcaada'da bayram tatilinin ikinci günü adım atacak yer kalmadı. Yoğunluktan mutlu olan esnaf, bazı vatandaşların salgın tedbirlerine uymamasından rahatsız. Feribotların peş peşe geldiği Türkiye'nin gözde tatil merkezlerinden biri olan Bozcaada'da bayram tatilini geçirmek isteyenler neredeyse adım atacak yer bırakmadı. Masmavi denizi, altın sarısı kum plajları ve yemyeşil üzüm bahçeleri bulunan Bozcaada'dan her yıl olduğu gibi yine tatilcilerin ilk tercihi oldu. Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada'da 9 günlük bayram tatilinin ikinci gününde önceki yılları aratmayan bir yoğunluk yaşandı. Adada esnaflar, 2020 fiyat tarifesini uygulaması ise, cebini düşünen tatilciler için bulunmaz bir fırsat oldu. Yaklaşık 4 bin civarında olan yatak kapasitesine sahip Bozcaada'da, günlük kiralanan daire ve bağ evleriyle 15 bin turistin ağırlanması bekleniyor. Bu sayının, bayram tatili boyunca adaya günübirlik ziyaret edecek tatilcilerle 20 binin üzerine çıkması hedefleniyor. Şu anda kimse dönüşü düşünmese de, kelimenin tek anlamıyla çileye dönen araç kuyruklarının kilometrelerce uzaması bekleniyor.

