Turizm canlandı, esnafının yüzü gülmeye başladı

( ANTALYA -ÖZEL-DRONE)- Rusya ve Almanya’nın seyahat kısıtlamasını kaldırmasının ardından, Kundu -Kemerağzı bölgesi eski günlerine dönüyor- Kemerağzı Mahallesi Kundu Esnafları Koruma Derneği Başkanı Metin Kanmaz:- “Bölgemiz açısından beklentimiz çok yüksek” ANTALYA



- Her yıl ağırladığı turist sayısı bakımından Antalya’nın önemli turizm merkezlerinden biri olan Kundu-Kemerağzı bölgesi, turizmin canlanmasıyla eski günlerine geri dönüyor. Yeni tip koronavirüs nedeniyle uzun bir zaman turist ağırlayamayan Kemerağzı- Kundu bölgesinde, Rus ve Avrupalı turistlerin bölgeye gelmesiyle otellerde ki doluluk oranı artarken, bölge esnafı da bundan nasibini almaya başladı.

Uzun süre sonra sokakta insan görmeye başladıklarını ifade eden Kemerağzı Mahallesi Kundu Esnafları Koruma Derneği Başkanı Metin Kanmaz, “Çok zor bir dönemden geçtik ama şimdi hareket var. Otellerimizin tamamı açıldı. Otellerimizde doluluk oranı da yüzde 80’i buldu. Bazı otellerimiz tam dolu şu an. Beklentimiz, Temmuz Ayı’nın 15’inde Avrupalıları bekliyoruz. Otellerimiz dolu ama esnafımıza şu an maalesef yansımıyor. Bu sene geçmiş yıllarda ki açığımızı sayı olarak da ekonomik olarak da kapatacağız inşallah. Bu sene turizm 12. Aya kadar süreceği söyleniyor. O yönde olumlu olursa bizim için iyi olacak. Bölgemiz açısından beklentimiz çok yüksek. 2 yıldır bekliyoruz. Esnafın kısmen de olsa zararını karşılayacağını düşünüyoruz. Son bir haftadır sokakta insan görmeye başladık çok şükür. Kalabalık ve hareket var. Kalabalığın olduğu yerde bereket vardır” dedi.

“Rusya ve Almanya’nın seyahati açması umut verici oldu” Bölgede turist yoğunluğunun olduğunu kaydeden Kundu esnafı ve aynı zaman da AVM Yöneticisi Deniz Bilici, “ Yaklaşık bir buçuk sene kapalılık süreci vardı. Esnafa sorarsanız 3-5 yıl sürdü. Öncelikle Mayıs ayının 17’sinde bayramdan sonra kısmi açılma vardı. Haziran’da umutlar vardı ama beklediğimiz o hareket olmadı maalesef Rusya kapattığı için. Temmuz 1 itibariyle etrafımızda ki kapalı olan otellerin açılması hem de Rus ve Alman ülkelerinin seyahati açması bizim için umut verici oldu. Umarım bundan sonra daha iyi olur. Çok güzel bir turist yoğunluğu var. Ama bu esnafın işine yansımış maalesef değil. Muhtemelen 15 günlük bir süreçten sonra yavaş yavaş esnafında bunu hissedecek seviyeye geleceğini düşünüyorum. Evet, turist yoğunluğumuz var, umudumuz var ancak kasamızda henüz fiili bir şey göremedik maalesef” diye konuştu.

“Yavaş yavaş arttığını görüyoruz” Restoran işletmecisi Hüseyin Barutçuoğlu ise, “ Bu süreçte biz ve tüm esnaf arkadaşlarımız çok zorluklar yaşadık. Tüm ulus olarak zorluklar yaşadık. Gönül ister ki bu virüsten bir an önce kurtulup, aşılanmalar doğru yapıldığı takdirde devlet büyüklerimizin hamleleriyle inşallah bu virüsü çabucak atlatıp, normal yaşantımıza dönmek istiyoruz tabiki. Krizi çok büyük yaralar alarak atlattık. Hala da bunun etkisini yaşıyoruz. Rus ve Avrupalı misafirlerimizin yavaş yavaş artışını görüyoruz. İşletmemizde bunu yaşıyoruz. Bu durumun aşılanma ve temizliğe verdiğimiz oranla da orantılı olarak artacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.