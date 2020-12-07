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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Turizm bölgesinde susam tarımı yeniden ayağa kalkıyor

Turizm bölgesinde susam tarımı yeniden ayağa kalkıyor

Aylar içinde susam tarlasının gelişim görüntüleri

Tarım Gesi Erimli Irak 

-Tarlanın biçilmesi ve Gümüllerin çatılması
-Gümüllerin çırpılması ve elenmesi
-İsmail Hurmalı ve Rıdvan Vicir röportajları
-Hasat zamanı drone görüntüleri

( ANTALYA ) -- Vatandaşlar, şehrin göbeğindeki araziye susam ekti- Geçen yıl 3 dönümlük tarlaya ektikleri susamın, bu yıl rekoltesi 1 tonun üzerine çıktı ANTALYA

- Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya’nın Kemer ilçesinde geçen yıl 3 dönüm tarlaya susam eken vatandaşlar, bu yıl şehrin göbeğindeki 20 dönümlük boş arsaya da susam ekti. Ürünün hasatını yapan üreticiler, geçen yıl 250 kilo olan rekolteyi bu yıl 1 tonun üzerine çıkardı. At çiftliği ve otel işletmecisi İsmail Hurmalı ve damadı Çamyuva Muhtarı Rıdvan Vicir, Kemer’de susam tarımını canlandırmak için bir araya gelip geçen yıl ilk ürünü aldı. Hurmalı ve Vicir aileleri, bu yıl Kemer ilçe merkezinde bulunan 20 dönümlük bir araziyi sürüp susam tohumlarını ekti. Üç ayı aşkın bir süre sulaması ve bakımı yapılarak olgunlaştırılan susamlar, oraklarla biçildikten sonra “Gümül” denilen formda çatılıp, güneş altında iyice kurumaya bırakıldı. İçinde susam tanelerinin bulunduğu “Çakıldak” denilen kapsüllerin çatlayarak açılması beklendi. Çakıldaklar açılınca hasat başladı.
Susam hasatında iki kişi gümülleri sopalarla kavrayıp hazırlanmış olan örtünün üzerine tepe üstü dikti, üçüncü kişi de gümülü çırparak susam tanelerinin örtü üzerine dökülmesini sağladı. "Susam tarımı yeniden canlandı" Bu yıl geç ekim yapmalarına ve hava şartlarına rağmen 1 ton civarındaki rekolteden memnun olduklarını belirten Rıdvan Vicir, tamamen ortadan kalktığı bilinen susam tarımının yeniden canlandığını, kendileriyle birlikte 10-12 kişinin de tarlalarına susam ektiğini belirtti.
"Tarım daha bereketli" Tarımın biraz meşakkatli bir iş olduğunu ifade eden Hurmalı, “Yine de verimli. Toprağın verdiği bereketi başka bir şey vermiyor. Bizim otelimiz de var otelde atlar da var ama bu iş daha bereketli. Bu daha da, hoşuma gidiyor. Arazi bulsam daha ekeceğim” diye konuştu.
(HT-HFV-
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