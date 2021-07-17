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TUNUS - Kurban pazarları Kovid-19 salgını nedeniyle durgun
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
TUNUS - Kurban pazarları Kovid-19 salgını nedeniyle durgun

TUNUS - Kurban pazarları Kovid-19 salgını nedeniyle durgun



: - Ben Arus vilayetindeki kurbanlık hayvan pazarı - Kurbanlık satın almak için gelen müşteriler - Kurbanlık hayvan satıcısı ile röportaj - Kurbanlık hayvan alan Tunus lularTUNUS (AA) - Tunus 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınının yarattığı ekonomik sorunlar nedeniyle kurbanlık hayvan pazarlarında beklenen hareketlilik yaşanmıyor. Ben Arus vilayetindeki besiciler, yıl boyu büyük baktıkları hayvanlarını satabilmek için alıcı bekliyor.

Kurbanlık Hayvan Koronavirüs Hayvan Pazarı Koronavirüs Ekonomi 

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