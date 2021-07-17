TUNUS - Kurban pazarları Kovid-19 salgını nedeniyle durgun
: - Ben Arus vilayetindeki kurbanlık hayvan pazarı - Kurbanlık satın almak için gelen müşteriler - Kurbanlık hayvan satıcısı ile röportaj - Kurbanlık hayvan alan Tunus lularTUNUS (AA) - Tunus 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınının yarattığı ekonomik sorunlar nedeniyle kurbanlık hayvan pazarlarında beklenen hareketlilik yaşanmıyor. Ben Arus vilayetindeki besiciler, yıl boyu büyük baktıkları hayvanlarını satabilmek için alıcı bekliyor.
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