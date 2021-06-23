TUNCELİ - Pakdemirli: 'Tunceli'nin bir köyünde oturan kardeşimizin başka bir yere gitme ihtimali olmayacak'
TUNCELİ - Pakdemirli: " Tunceli 'nin bir köyünde oturan kardeşimizin başka bir yere gitme ihtimali olmayacak" - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşmasıTUNCELİ - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'ı makamında ziyaret etti. Bakan Pakdemirli, ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu. (2)
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