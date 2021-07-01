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1 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
TŞOF Başkanı Apaydın: “Verilen gelir desteği otobüs başına değil yolcu başına olmalı”

TŞOF Başkanı Apaydın: “Verilen gelir desteği otobüs başına değil yolcu başına olmalı”

Apaydın'ın açıklaması

( ANKARA )- “Halk otobüslerine verilen destekler 2 yıldır artırılmadı”- “Yolcu sayısı yarıya düşerken maliyetler iki katına çıktı” ANKARA

Şehit Şehit Yakınları Esnaf Gazi Yakını Büyükşehir Belediyesi 


- Pandemide şoför esnafının maliyetleri artarken yolcu kapasitesinin de yarıya düştüğünü hatırlatarak özel halk otobüslerine verilen gelir desteğinin artırılması gerektiğini belirten TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, “Özel halk otobüslerine ayrıcalıklı grupların ücretsiz binişleri için aylık olarak verilen gelir desteği 2 yıldır hiç artmadı. Pandemi koşullarında hiç evde kalmadan devamlı çalışan, bu süreçte yolcu kapasitesi yarı yarıya azalırken, maliyetleri artan bu şoför kesimimize verilen gelir desteği artırılarak otobüs başına değil yolcu başına verilmeli” dedi.
Yakıt, bakım, onarım gibi birçok kalemde maliyetlerin arttığına dikkati çeken Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “Devlet sporcusu, 65 yaş üstü, en az yüzde 40 oranında engelli kişiler, gazi, gazi yakını ve şehit yakınları gibi ücretsiz seyahat hakkı olan dezavantajlı gruplar için özel halk otobüslerine sağlanan gelir desteği yeterli gelmiyor. Araç başına aylık olarak Ankara ve İstanbul’da bin 330 TL, diğer büyükşehir belediyelerinde bin TL, büyükşehir belediyesi olmayan illerde ise 800 TL gelir desteği maalesef hem 2018’den beri artırılmadı hem de esnafımız neredeyse 2 yıldır zaten pandemide zor zamanlar yaşadı. Araç bakımından yakıta kadar birçok maliyet kalemi artan bu kesimimiz bununla birlikte çok uzun bir süre yolcu kapasitesinin yarısı ile çalıştı. Ücretsiz binişler için verilen bu gelir desteği güncellenerek artırılmalı. Ayrıca bu destekler araç başına değil, taşınan yolcu başına verilmeli” diye konuştu.

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