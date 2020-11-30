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30 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
TRABZON - Tezgahlardaki balık bolluğu vatandaşın yüzünü güldürdü

TRABZON - Tezgahlardaki balık bolluğu vatandaşın yüzünü güldürdü

- Tezgahlardaki balıklar, balıkları fiyat etiketlei - Balıkçıların bağırması - Balıkçı Yakup Bektaşoğlu,Turgay Memiş ve Emin Avcı ile röportaj Trabzon 'da tezgahlardaki balık bolluğu vatandaşın yüzünü güldürdüTRABZON (AA) - Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle bol miktarda avlanan palamudun ardından hamsi başta olmak üzere mezgit, levrek, zargana, somon, sarıkanat ve barbunya gibi balıklar da tezgahlardaki yerini aldı. Trabzon 'un Ortahisar ilçesi Moloz mevkisindeki balıkçıların tezgahlarını dolduran balıklar, vatandaşlardan rağbet gördü.Balıkçı Yakup Bektaşoğlu, AA muhabirine, balık satışlarından oldukça memnun olduklarını belirterek, şu anda vatandaşların hemen hemen her çeşit balığı tüketebileceklerini söyledi.

Havalar soğudukça hamsiye ilginin arttığını ifade eden Bektaşoğlu, "Bu sene Karadeniz'de hamsi oldukça fazla. Vatandaş bu yıl hamsiye doyacak. Hamsi kilogramı 10 liradan satışa sunuluyor. Genellikle her çeşit balığın bulunduğu tezgahlarda vatandaşlar daha çok hamsi almak istiyor." dedi.
Turgay Memiş de balık türlerinde bolluk yaşandığını dile getirerek, "Özellikle hamsiyi 10 liradan satışa sunuyoruz. Vatandaşları balık yemeye bekliyoruz." diye konuştu.
Emin Avcı ise hafta sonu balık satışlarının çok iyi olduğuna işaret ederek, "Balık fiyatları her gün değişiklik gösteriyor. Hamsinin kilogramı 10 - 12,5 liradan satılıyor. Mezgit 30, sarıkanat 50, zargana 40, barbunya 40 - 50 lira arasında alıcı buluyor. Palamudun tanesini 30 lira, çupranın 45 liradan satıyoruz." dedi.

Barbunya Hafta Sonu At Eti Muhabir Av Yasağı 

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