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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
'Trabzon hurması' hasadı - BİLECİK

'Trabzon hurması' hasadı - BİLECİK

"Trabzon hurması" hasadı - BİLECİK - Bahçelerin drone görüntüsü - Hasattan detaylar - Vali Bilal Şentürk'ün açıklaması - Kurutma serasından detaylar Bilecik 'te "Trabzon hurması" hasadıBİLECİK (AA) - Bilecik Valisi Bilal Şentürk, merkez Başköy'de ''Trabzon hurması'' hasadına katıldı.
Vali Şentürk, Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, İnhisar Kaymakamı Ali Açıkgöz, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ile birlikte Trabzon hurması bahçesinde incelemelerde bulundu.Trabzon hurması yetiştiriciliğinin merkez Başköy, Bekdemir, Küplü ve Bayırköy ile İnhisar ilçesinde 468 dekar alanda yapıldığını ifade eden Şentürk, şunları kaydetti:''İlimizde 2019 yılında 700 ton Trabzon hurması üretimi gerçekleştirildi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan ''Cennet Hurması'' projesi İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce kabul edildi. Uygulamaya geçen proje ile Başköy Baştacı Kadınlar Derneğince ürünün daha iyi değerlendirilmesini sağlamak amacıyla bir kurutma serası oluşturuldu. Burada tamamen doğal olarak yetişen Trabzon hurmasının katma değerini yüksek bir hale getirip ve piyasaya sürerek, üreticimizin bütçesine daha fazla katkı sağlar hale getirmek istiyoruz. Sezonun hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum.''Trabzon hurması bahçesindeki hasada katılan Şentürk, daha sonra beraberindekilerle birlikte 72 bin 910 lira bütçeyle yapılan serada Trabzon Hurması kurutma işlemlerinin yapımını inceledi.

Asad 

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