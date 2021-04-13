Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Trabzon'da Ramazan’ın ilk günü balığa rağbet yok

Trabzon'da Ramazan’ın ilk günü balığa rağbet yok

balıkçı tezgahlarından görüntü

Balıkçı Esnafı Allah 

-kapalı tezgahlardan görüntü
-balıkçılarla rop
-detaylar

( TRABZON - ÖZEL)- Çoğu balıkçı esnafı, sezonu kapatırken, tezgahlarda genellikle kültür balıkları yer alıyor TRABZON

- Trabzon’da, Ramazan’ın ilk günü vatandaşlar balığa pek rağbet göstermezken. balık halindeki tezgahlarda genelde kültür balıkları yer alıyor. Çoğu balıkçı esnafı sezonun bitimine 2 gün kala tezgâhını kapattığı gözlenirken, Ramazan’ın ilk günleri işlerin genellikle durgun geçtiği belirtildi. Balıkçı esnaflarından Adem Kaygusuz, Ramazan’ın ilk günlerinin genelde durgun geçtiğini belirterek bu durgunluğun 1 haftayı bulabileceğini söyledi.

Tezgahlarda genellikle kültür balıklarının yer aldığını belirten Kaygusuz, “İki gün sonra sezon kapanıyor. Ramazan’ın ilk günleri genelde durgun geçer. Bu durgunluk 1 haftayı buluyor. Bir haftadan sonra biraz hareketlenme olur. İnşallah havalar güzel gider de kıyı balıkçılarının getirdiği balıkları satarız. Zaten çoğu balıkçı esnafı sezonu kapattı dükkânını açmadı. Tezgahlarımızda artık kültür balıklarına kalmış durumda. Artık kültür balıklarını satıyoruz. Virüs de zaten bizi etkiledi. Balık fiyatları da normal sayılır. Levrek, Çupra, Somon 45-50 TL. Alabalık 25 TL, yerli Uskumru kilosu 25 TL'den satılıyor” dedi.
Balıkçı esnaflarından Turgay Memiş de,“Ramazan’ın ilk günleri işlerimiz genelde az olur ancak daha sonra açılır. Ramazan’da balığa büyük talep olurdu ancak bugün ilk günü olduğu için işlerimiz şimdilik durgun. Pandemi de zaten işlerimizi olumsuz etkiledi. Artık önümüzdeki günlere bakacağız. Tezgâhlarımızda ağırlıklı kültür balığı olmak üzere mezgit, istavrit, küpes var. Mezgit’in kilosu 30-40 TL, Kalkan kilosu 180 TL, Kötek kilosu 100 TL, Çupra, Levrek 50 TL” diye konuştu.
(BK-ÖS-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Otomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç FiyatlarıOtomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç Fiyatları
Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement