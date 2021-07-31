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- TPAO Siirt’te petrol arayacak
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- TPAO Siirt’te petrol arayacak

- TPAO Siirt’te petrol arayacak

Petrol sondajından genel ve detay görüntü arşiv

( SİİRT ) SİİRT

Petrol Arama Petrol Trol 


- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) Siirt sınırları içinde kalan bir sahada petrol arama ruhsatı verildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazetede yayımlandı. TPAO'ya Siirt'te 15 bin 326 hektar yüz ölçümüne sahip sahada 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı. Kararın ardından TPAO'nun Siirt'te petrol arayacağı belirtildi. (SD-AKK-E)
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