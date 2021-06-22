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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
TPAO Siirt’te petrol arayacak

TPAO Siirt’te petrol arayacak

Petrol kuyularından arşiv görüntü,

Petrol Arama Lyon Petrol Kuyular Trol 

-Petrol arama görüntüleri arşiv görüntü,
-Genel ve detay görüntü,

( SİİRT ) - SİİRT

- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Siirt’in Şirvan ilçesi Küfre Mahallesi sınırları içinde petrol arayacak. TPAO, Siirt'in Şirvan ilçesindeki AR/TPO/K/L48-d No'lu arama ruhsat alanında Şirvan-1 petrol kuyusu açarak petrol arayacak. Şirvan ilçesi Küfre Mahallesi sınırları içinde bulunan AR/TPO/K/L48-d No'lu arama ruhsatında bir adet lokasyon alanında, Türkiye Petrolleri Batman Bölge Müdürlüğü tarafından petrol arama sondajı projesi planlanıyor. Şirvan-1 tespit kuyusunun 6 milyon liraya mal olması hesaplanıyor. Proje ile sahada ham petrol rezervi olup olmadığı ve varsa miktarının ne kadar olduğu tespit edilecek. Döner sondaj tekniği kullanılacak sondaj çalışması kapsamında üretim değil, sadece tespit yapılacak. Ham petrolün rezerv ve kalitesine göre üretim kuyusu açılıp açılmayacağı konusunda karar verileceği öğrenildi. (SD-YRT
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