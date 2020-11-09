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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Toros Dağı eteklerinden toplanan sedir mantarı ihraç ediliyor - ADANA

Toros Dağı eteklerinden toplanan sedir mantarı ihraç ediliyor - ADANA

- Toros Dağı eteklerinden toplanan sedir mantarı - Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir'in konuşması - Mantar tüccarı Vahit Totil'in konuşmasıToros Dağı eteklerinden toplanan sedir mantarı ihraç ediliyorADANA (AA) - Adana 'nın Feke ilçesinde 1300 rakımlı Toros Dağları'nın eteklerinde yetişen sedir mantarları Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerine ihraç ediliyor.İlçede köylüler sedir ormanlarının olduğu bölgede kasım ve aralık aylarında doğal yetişen sedir mantarı hasadı gerçekleştiriyor.Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, gazetecilere yaptığı açıklamada bölge halkı tarafından toplanan mantarların daha iyi tanınması ve iyi bir fiyata satabilmeleri için oda olarak sedir mantarına coğrafi işaret almaya çalıştıklarını söyledi.

Yıllık yaklaşık 50 ile 100 ton arasında sedir mantarı toplandığını ifade eden Kandemir, "Bu mantarımız Türkiye'de sadece bu bölgede yetişiyor. Onun için biz buraya kimlik kazandırmak istiyoruz. Bizim mantarımızı kimse sahiplenmesin, bölge halkı sahiplensin istiyoruz. Amacımız mantarın biraz daha fazla ihraç edilmesi ve daha fazla tanıtmak." dedi.
Mantar tüccarı Vahit Totil de köylülerin topladığı mantarları satın alarak ihracata gönderilmek üzere fabrikalara verdiğini söyledi.

Totil, mantarın sınıfına göre Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerine kilosu 40 ila 100 lira arasında satıldığını kaydetti.

Lens Fabrika Asad Tarım Sedir Ormanları 

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