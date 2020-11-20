Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
TOKYO - Japonya Başbakanı Suga'dan APEC'te 'Serbest ve Açık Hint-Pasifik' vizyonu vurgusu

TOKYO - Japonya Başbakanı Suga'dan APEC'te 'Serbest ve Açık Hint-Pasifik' vizyonu vurgusu

TOKYO - Japonya Başbakanı Suga'dan APEC'te "Serbest ve Açık Hint - Pasifik" vizyonu vurgusu - Japonya Başbakanı Suga Yoşihide'nin açıklamasıTOKYO (AA) - Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, "Serbest ve Açık Hint - Pasifik vizyonu bölgenin refahının köşe taşı olacaktır." dedi.
2020 Asya - Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne video konferans yoluyla katılan Başbakan Suga, bölgesel refahın genişletilmesi için birlik ülkeleriyle yakından çalışmak istediğini kaydetti.
Suga, " Japonya , APEC ile beraberce, tüm krizlere karşı direnç gösterebilecek şekilde, sürdürülebilir ekonomi ve toplumun hayata geçirilmesini hedefliyor." dedi.
Çin’in bölgesel iddialarına karşı Japonya ’nın Hint - Pasifik vizyonunu önemini anımsatan Suga, "Serbest ve Açık Hint - Pasifik vizyonu bölgenin refahının köşe taşı olacaktır." dedi.
Vizyonun liderliğini ülkesinin üstlenebileceğini kaydeden Suga, Japonya ’nın sera gazı salınımını "net sıfıra" indirmeyi ve karbondan arınmış bir toplum hedeflediğini de söyledi.

Avustralya, Brunei, Kanada, Endonezya, Japonya , Malezya, Yeni Zelanda, Filipinler, Singapur, Güney Kore, Tayland ve ABD tarafından 1989'da kurulan APEC Forumu, bölgedeki ticaret ile yatırımları serbestleştirme ve ekonomilerin entegrasyonunu sağlamak üzere ticari bağlantıların kolaylaştırılmasını amaçlıyor.Çin, Hong Kong ve Tayvan'ı 1991'de, Meksika ve Papua Yeni Gine'yi 1993'te, Şili'yi 1994'te ve Peru, Rusya ile Vietnam'ı 1998'de üyeliğe kabul eden APEC'in bünyesinde 21 ekonomi bulunuyor.

Karbon Konferans 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Otomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç FiyatlarıOtomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç Fiyatları
Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!
Bankaların Koronavirüs DestekleriBankaların Koronavirüs Destekleri
İkinci El Otomobil Piyasasında koronavirüs Etkisiİkinci El Otomobil Piyasasında koronavirüs Etkisi
Türkiyenin Yerli Otomobili TanıtıldıTürkiyenin Yerli Otomobili Tanıtıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yerli Otomobili KullandıCumhurbaşkanı Erdoğan, Yerli Otomobili Kullandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement