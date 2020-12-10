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10 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Tokat, Yıldız Dağı'na yaklaştı

Tokat, Yıldız Dağı'na yaklaştı

bağlantı yolu detay

Trafik Güvenliği Güzergah Elzem Allah 

-vali açıklama
-vali yol inceleme detay

( SİVAS )- Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden olan Yıldız Dağı Kayak Merkezi ile Tokat arasında bulunan bağlantı yolu güzergahı araç trafiğine açıldı SİVAS

- Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden olan Yıldız Dağı Kayak Merkezi ile Tokat arasında bulunan bağlantı yolu güzergahı araç trafiğine açıldı.Sivas’ta kış ayının gelmesiyle ülkenin önemli Turizm merkezlerinden olan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi’nde sezon hazırlıkları başladı.
Kente komşu olan Tokat ile Yıldız Dağı Kayak Merkezi arasında bulunan bağlantı yolu kış ayı için hazırlanarak güzergah trafiğe açıldı. Tokatlı kayak severler için oluşturulan bağlantı yolunun trafik güvenliği de sağlandı. Sivas Valisi Salih Ayhan, Yıldız Dağı Kayak Merkezi ile Tokat arasında yer alan bağlantı yolunda incelemelerde bulundu. Vali Salih Ayhan yaptığı açıklamada, “Bugün Karayollarımızın ve İl Özel idaremizin Kırsal Altyapı çalışmaları için alandayız. Bu altyapı çalışmalara ciddi bir hareketlilik kazandıracak. Çalışmalar olağanca hızıyla devam ediyor. Özellikle Tokat- Sivas Yıldız Dağı bağlantısı bizim için çok elzemdir. O bağlantıyı da sağladık. Tokatlı müşterilerimize, Tokatlı kayak severlerimizi davet ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah daha da standardı yüksek bir yol yapacağız. Ama şu an bağlantıyı sağladık’’ şeklinde konuştu.

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