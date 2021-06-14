Tokat'ta ihracatık kirazda rekolte kaybı

-Kiraz hasadı yapan işçiler

-Çiftçilerle röportaj

-Kirazların kamyonlara yüklenmesi

-Komisyoncu ile röportaj



( TOKAT -ÖZEL-DRONE) TOKAT



- Tokat'ta, hava şartlarından etkilenen ihracatlık kiraz cinslerinde verim kaybı yaşanması çiftçiyi olumsuz etkiledi. Tokat merkeze bağlı Kemalpaşa ile Akyamaç Köyü kiraz üretimi ile yurt içi ve yurt dışında önemli bir pazara sahip. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Rusya’ya ihraç edilen ziraat 0900 cinsi kirazlarda bu sezon verim kaybı yaşanıyor. Olumsuz hava şartları sonucu kiraz ağaçlarında verimin düşmesi ihracatı olumsuz etkiledi. Çiftçi Niyazi Şen, verimin düşmesinin üreticiyi olumsuz etkilediğini belirerek, “Kirazlarda dolu yarası var, yağmurdan etkilenen meyveler oldu. Hasada sıkıntılı başladık” diye konuştu.

İhracatlık kirazlarda verim düşük Çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Uğur Erkek, geçtiğimiz yıllara göre kirazda bu sene verim kaybı yaşandığını ifade ederek, "Diğer kirazlarımızda verim iyi ama ihracatlık kirazlarda verim düşük. Bu sene mahsul az. Fiyatlar yerinde sayıyor, maliyetler yüksek” dedi.

İsmail Erkek ise ihracatlık kirazlardan verim alamadıkları için mağdur olduklarını belirterek, “Kiraz toplayanlara verdiğimiz yevmiye 90 lira. Verim düşük olduğu için adeta 'dostlar bizi iş başında görsün' misali çalışıyoruz. Geçen yıl 10 liradan verdiğimiz kiraz bu sene 8 lira” diye konuştu.

Hava şartları kirazı olumsuz etkiledi Komisyoncu Alper Genç, kiraz ihracatın başladığını belirterek, “İhracatlık olan kirazlarda bu sene hava şartlarından dolayı problem oldu. Normalde 80 ile 100 kilo veren ağaçlarda 10-15 kilo kiraz verdi. İç piyasada 3-4 lira, ihracatlık kirazlar ise 10-14 lira arasında. Ama kiraz yok. Türkiye genelinde hava şartları kirazı olumsuz etkiledi” ifadelerini kullandı.

