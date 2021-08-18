- TOGG Gemlik tesisi yükseliyor



- Türkiye’nin Otomobili TOGG, resmi Twitter hesabından Gemlik tesisindeki son durumu gösteren bir video yayınladı. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek yerli otomobil, sahip olduğu üstün özellikler ile banttan inmek için gün sayıyor. “Bizi izlemeye devam edin” TOGG Twitter hesabından paylaşılan videoda, tesisteki çalışmalar hakkında yeni bilgiler verildi.

TOGG“Montaj tesisinden enerji tesisine, su işleme tesisinden arıtma tesisine; TOGG Gemlik Tesisi, planlarımız doğrultusunda ilerliyor. Bizi izlemeye devam edin” notuyla yeni bir video paylaştı. (ACÖ-E)

