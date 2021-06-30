TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Müşterek Konsey’e ev sahipliği yaptı

-Hisarcıklıoğlu'nun konuşması



( ANKARA ) - ANKARA



- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile 5 konsey başkanının katıldığı “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Müşterek Konsey”e ev sahipliği yaptı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Müşterek Konsey’ine ev sahipliği yaptı. TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu’nda, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın da konuşmacı olarak katıldığı konseyde konuşan Hisarcıklıoğlu, “Konseylerimiz vasıtasıyla, tüm bölgeleri ve sektörleri kapsıyor, sahadaki durumu en iyi şekilde görüp, sorunları ve sıkıntıları tespit ediyoruz” dedi.

İlk çeyrekte yüzde 7’lik büyümenin özel sektöre verilen desteklerin yerine ulaştığını göstermesi açısından çok önemsediklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Yine sizin de geçenler de müjdelediğiniz gibi, ikinci çeyrekte belki de tarihimizin en yüksek çeyreklik büyüme rakamını yakalamayı ümit ediyoruz. Ayrıca yine bu sene, hem sanayi üretiminde, hem de ihracatta, tarihi rekor seviyelere ulaşacağımızı düşünüyoruz. Bu süreçte iş dünyamızın sesini duyan ve sağladıkları destek tedbirleriyle yanında yer alan, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, size ve tüm bakanlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

Tüm bu gelişmelerin morallerini yükselttiğini ve çalışma şevklerini arttırdığını belirterek, “Öte yandan, bu durumun tüm sektörlere eşit yansımadığının, büyümenin bereketinden herkesin eşit ölçüde faydalanmadığının da farkındayız. Başta hizmetler kesimi olmak üzere, salgından en fazla olumsuz etkilenen ve büyümeden yeteri kadar pay alamayan sektörlerimiz için destek adımlarının mutlaka ama mutlaka sürdürülmesini istiyoruz. Güçlü büyümeyi sürdürebilmek için, kredi faizlerinde ve enflasyonda düşüş, döviz kurlarında istikrar sağlanması gerektiğini ve geçmişte yaptığımız gibi yine bunun başarılabileceğimizi de düşünüyoruz. Mali disipline ve finansal istikrara büyük bir önem verdiğinizi de biliyoruz. Türk özel sektörü olarak tüm bunları da destekliyoruz” ifadelerine yer verdi. Bir yandan istikrara dönük adımlar atılırken bir yandan da 2022 ve sonraki dönemde sürdürülebilir büyümeye ve katma değeri yüksek yatırımlara dönük planlamalar yapılması gerektiğini aktaran Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “Küresel ekonomi önemli bir dönüşüm süreci içinden geçiyor. Hem pandemi sonrasında küresel tedarik zincirinde yaşanan dönüşüm hem de yeşil mutabakat ve iklim değişikliği çerçevesinde atılan adımlar önemli fırsatları ve tehditleri içinde barındırıyor. Bizim de Türkiye olarak, bu yeni dönemde ülkemizi ve iş dünyamızı iyi konumlayabilmemiz için, gereken adımları hızla atmamız lazım. Bunun için de kamu-özel sektör diyaloğunu daha da sıklaştırmalı, ortak akılla bu süreçte kazanan ülkeler arasında konumlanmalıyız. Son olarak, nefes kredisini yeniden canlandırmış olmanızı çok değerli bir adım olarak gördüğümüzü ifade etmek istiyorum. Yeni dönemde KGF’yi çok daha odaklı ve yatırıma dönük programlarla KOBİ’lere sürekli destek sağlayan bir yapıya kavuşturmamızda da fayda görüyorum.” Ayrıca konseye Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Başkanı Necdet Takva, Ticaret Odaları Konsey Başkanı Gürsel Baran, Sanayi Odaları Konsey Başkanı Erdal Bahçıvan, Deniz Ticaret Odaları Konsey Başkanı Cengiz Kaptanoğlu’nu temsilen Tamer Kıran ve Ticaret Borsaları Konsey Başkanı Hüseyin Çevik katıldı.

(MC-

