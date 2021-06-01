TMSF Başkanı Gülal: “FETÖ’den TMSF’ye geçen şirketler ortalama yüzde 65 büyüdüler”

-Gülal'ın ITKM'de incelemelerde bulunması

-TMSF Başkanı Gülal'ın açıklaması

-Belediye Başkanı Başdeğirmen'in açıklaması

-İnşaat incelemeden detaylar



( ISPARTA )- “FETÖ’den geçen şirketlerle ilgili milletimize ve devletimize mahcup olmadık”- “TMSF’de bulunan 784 şirketin aktif büyüklüğü 70,2 milyar lira seviyesine ulaştı” ISPARTA



- TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ ile aidiyeti ve iltisakı tespit edilen şahıslara ait varlıkların TMSF’ye geçtiğini belirterek, “784 şirketimiz var. Bu şirketler ortalama yüzde 65 seviyesinde büyüdüler. Şirketlerle ilgili olarak milletimize ve devletimize mahcup olmadık” dedi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal ve ekibi, Isparta’da 15 Temmuz darbe girişimi sonrası TMSF’ye geçen Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi’nde (ITKM) devam eden inşaatla ilgili incelemelerde bulundu. Gülal ve ekibine Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen eşlik etti.“784 şirkette 44 bin 435 çalışanımız var”Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ aidiyeti ve iltisakı tespit edilen bir kısım şahıslara ait varlıkların TMSF kayyumunda yönetilmesine karar verildiğini hatırlattı. Gülal, “784 şirketimiz var. Bu şirketlerde 44 bin 435 çalışanımız bulunuyor ve en baştan itibaren dedik ki, ‘bu şirketler bize milletimizin emaneti. Bu şirketlerin her biri birer milli servet’ Dolayısıyla bu şirketlerde bir irtifa kaybı olmayacak. Bu şirketler istihdam sağlamaya, katma değer üretmeye devam edecekler politikasıyla bugüne kadar bu şirketlere vaziyet ettik. Ve çok şükür bu şirketler ortalama yüzde 65 seviyesinde büyüdüler. Bu şirketlerle ilgili olarak milletimize ve devletimize mahcup olmadık ve büyümeye de devam edeceğiz inşallah” dedi.

“Şirketlerin aktif büyüklüğü 70,2 milyar liraya yükseldi”TMSF’nin yönetimindeki şirketlerin aktif büyüklüğünün 70,2 milyar lira seviyesine yükseldiğini belirten Gülal, “Isparta özelinde de yine bu AVM, TMSF kayyumunda yönetilen bir şirketin aktifindeydi. 20 yıldır natamam vaziyetteydi. Böylesine bir firmaya finansman sağlamak çok kolay olmadı ama gerek bankalarımızdan, gerek TMSF’nin kendi imkanlarıyla finansman sağlamak suretiyle inşaatı bu noktaya getirdik. Bu anlamda da buradaki hizmeti önemsiyoruz. Hakikaten burası Isparta’nın kangren olmuş bir meselesiydi ve bugün itibariyle müjdelemek isterim ki, bu mesele ortadan kalktı” dedi.

“Isparta’nın cazibe merkezi olacak”Isparta adına güzel bir gün yaşadıklarını dile getiren TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, şehrin kangren olmuş bir meselesinin artık tamamlandığını tüm Isparta halkına müjdelediğini söyledi.



TMSF Başkanı Gülal, “Burada milli bir servet yatıyordu ve atıl bir vaziyetteydi. Isparta Belediye Başkanımıza işbirliği için çok teşekkür ediyorum. AVM ve Kültür Merkezinin artık tamamlandığını tüm Isparta halkımıza müjdelemek istiyorum. İnşallah 24 Haziran itibariyle Kültür Merkezimizin açılışını yapacağız hem de AVM’mizin son halini tüm Isparta’mızla paylaşmış olacağız” dedi.

“Milli servet hizmete sunuluyor”TMSF Başkanı Başkanı Muhiddin Gülal’ın kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını, ITKM inşaatının başladığından bu yana 4. kez Isparta’ya geldiğini belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Sayın Başkanımız burasının en iyi şekilde yapılabilmesi ve ilerlemesi için çok büyük mücadeleler verdi. Bugün gelinen noktadan dolayı başkanımız da çok memnun oldu. Isparta’mızın başını ağrıtan konulardan birisi de ITKM’ydi. Seçimler öncesi vatandaşlarımıza ‘şehrimizin en önemli sorunu ne’ şeklinde sorduğumuzda ITKM’yi gösteriyordu. ‘ITKM bitecek mi?’ deniyordu. Geçmişinde 23 yılı olan bir yer. Bu olumsuzluk vatandaşımızı, buradan çıkan esnafımızı, çevre esnafı üzmüştü. Burası bir milli servetti. Bugün gördük ki, mutlu sona ulaşmışız. Amacımız burayı en güzel şekilde vatandaşımızın, ticaret yapacak iş insanlarımızın, esnafımızın hizmetine sunmaktır. Sayın TMSF Başkanımızın nezdinde tüm ekibine teşekkür ediyorum. 7/24 çalışarak çok önemli bir işi hallettiler. Dışarıdan burada bir şey yokmuş gibi gözüküyor, ancak içeri girildiğinde neler olduğu fark ediliyor. Yıkıp yapmak çok zor. Buralar tamamen yenilendi. Çok büyük olumsuzluklar vardı, bugün bunların tamamı giderildi. Kısa zamanda hemşehrilerimizle, Isparta’mızla bu güzellikleri paylaşacağız” dedi.



