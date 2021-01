TKDK 1 milyar 200 milyon liralık hibe ilanına çıktı

-Hikmet Güneş açıklaması

-Genel görüntü



( DİYARBAKIR -ÖZEL) DİYARBAKIR



- Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Diyarbakır İl Koordinatörlüğü 1 milyar 200 milyon liralık hibe ilanına çıktı. TKDK Diyarbakır İl Koordinatörü Hikmet Güneş, iki ana başlıkta bu bütçeyi kullanacaklarını bildirdi. TKDK, 10. Çağrı Projesi'ne çıktı. Projeye göre, süt, et, kanatlı hayvan yetiştiriciliği ve yumurta tavukçuluğu, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi, pazarlanması, süt fabrikalarının kurulması, hayvan kesimhaneleri, etin parçalanması ve işlenmesine yönelik tesisler, meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yatırımlar ile su ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesi pazarlanmasına yönelik yatırımların desteklenmesi için hibe verileceği açıklandı. Konu ile ilgili bilgi veren TKDK Diyarbakır İl Koordinatörü Hikmet Güneş, çağrı bütçelerinin 1 milyar 200 milyon lira olduğunu ve iki ana başlıkta bu bütçeyi kullanacaklarını dile getirdi. Güneş, "Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak çalışmaktadır. 7 Ocak 2021 tarihi itibariyle IPARD 2 programı 10’ncu çağrı ilanına çıkmış bulunmaktayız. Bu çağrı ilanımızın bütçesi yaklaşık 1 milyar 200 milyon liradır. Bu bütçemiz 42 il bazında kullanılacak ve Diyarbakır da bu illerden olacaktır. Çağrı kapsamında iki ana başlık kapsamındaki sektörleri destekleyeceğiz" dedi.

"Çağrı bütçemiz 1 milyar 200 milyon lira" Çağrı kapsamında 1 milyar 200 milyon lira hibeyle hayvancılık ve işleme sektörünün desteklendiğini anlatan Güneş, sözlerine şöyle devam etti: "Hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren sektörlere yönelik, süt üretimi, kanatlı hayvan yetiştiriciliği ve yumurta tavukçuluğu destekleniyor. İşlenme sektöründe süt işlenme, et işlenme, meyve sebzelerin işlenmesi, soğuk hava depolarında muhafaza edilmesi ve su ürünlerinin işlenmesi soğuk hava depolarında muhafaza edilmesi, paketlenmesi sektörleri destek kapsamında. Hibe oranlarımız yüzde 40 ile 70 arasında değişiyor. Bizim bütün projelerde KDV muafiyeti söz konusu. Hayvancılık sektörü için proje başvuruları bizler 15 Şubat tarihi itibariyle almaya başlayacağız. 16 Şubat itibariyle online sistemi açarak başvuruları almaya başlayacağız ve 16 Mart itibariyle de başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Ayrıca 19 Mart saat 18.00’a kadar projelerini bizlere teslim etmeleri gerekiyor. İşletme sektörleri ve tarımsal ürünlerin ve balıkçılık sektör için ise online başvuruları 15 Şubat tarihi itibariyle açıyoruz. Bununla alakalı olarak da son başvuruları 23 Şubat saat 18.00 itibariyle sistemi kapatıyoruz. İşletme sektörünün son proje teslim tarihi de 26 Şubat saat 18.00 kadar projelerini bizlere ulaştırmaları gerekmektedir. Türkiye’de korona virüsün tüm dünyada ekonomiyi daralttığını Türkiye'de ise pandemi olmasına karşında asla yatırımlar ve destekler hız kesilmeden sürdürülmektedir. Silvan Barajının tamamlanması ile birlikte Diyarbakır’da ciddi yatırımların yapılmasını bekliyoruz. Bizler yatırımcılara her türlü desteği sağlayacağız. Herkesin Diyarbakır’da yatırım yapmasını öneriyoruz."



