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14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Tır sürücüleri Sarp Sınır Kapısı’ndaki yığılmalara kalıcı çözüm istiyor

Tır sürücüleri Sarp Sınır Kapısı’ndaki yığılmalara kalıcı çözüm istiyor

Tır parkından detaylar

Efes 

-Sürücülerden görüntüler
-Röportajlar
-arşiv görüntüler

( ARTVİN ) ARTVİN

- Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı’nı kullanan tır sürücüleri, tır kuyruklarına kalıcı çözüm getirilmesini istiyor. Artvin-Sarp Sınır Kapısında, geçiş işlemlerinin uzaması nedeniyle Türkiye’nin dört bir yanından gelen tırlar, Türkiye ve Gürcistan tarafında kuyruk oluşturdu. Gürcistan’da yol güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan bu uygulama nedeniyle Türkiye tarafında tır parkları da dolunca, sürücüler çareyi karayolunun tek şeridinin park olarak kullanmakta buldu. Duruma tepki gösteren tır sürücüleri, Türk yetkililerden yardım istedi. Tır sürücülerinin taleplerini doğrultusunda, Artvin Valiliği ve Kemalpaşa Kaymakamlığınca işlemlerin hızlandırılması, tır kuyruklarının önüne geçilmesi için bir dizi önlem aldı. Alınan önlemler sonuç vermesinin ardından tır sürücüleri rahat nefes aldı. Günlerce kuyrukta bekleme sorunun ortadan kaldırılması ile rahat bir nefes alan sürücüler,’ "İlerleyiş güzel ancak tır parkları biraz daha genişletilmesi durumunda bu sorunun tamamıyla ortadan kalkacağını düşünüyoruz" dediler.
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