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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Tır geçişinde rekor kırıldı, yaya ve yolcu geçişlerinde kısıtlama devam ediyor

Tır geçişinde rekor kırıldı, yaya ve yolcu geçişlerinde kısıtlama devam ediyor

Sınır kapısının görüntüsü

Rekor Polis Yasaklar Sınır Kapısı Polis Ekipleri 

-Tırların görüntüsü
-Yapılan röportajlar
-Detaylar

( ARTVİN ) ARTVİN

- Türkiye'nin Kafkaslar’a açılan en önemli sınır kapılarından biri olan Türkiye-Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda tır geçişinde rekor kırılırken, yaya ve yolcu geçişlerinde pandemi nedeniyle kısıtlama devam ediyor. Son dönemde tır kuyruklarıyla sürekli gündemde olan Sarp Kara Hudut Kapısı'nda geçtiğimiz günlerde günlük 704 tır geçişiyle rekor kırıldı. Hafta sonu pandemi yasağına rağmen ticari hareketlilik sınır kapısında devam ederken, polis ekipleri Artvin'in Kemalpaşa ilçesi Sarp Sınır Kapısı’na giden yolda denetimlerini sürdürdü. Hafta sonu pandemi yasakları nedeniyle yörede hareketliliğin azaldığı gözlenirken, Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında sınır kapısında Mart ayından bu yana yaya ve yolcu geçişleri için yasaklar sürüyor.
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