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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Ticaret Bakanı Pekcan, depremden etkilenen Seferihisar'da incelemelerde bulundu - İZMİR

Ticaret Bakanı Pekcan, depremden etkilenen Seferihisar'da incelemelerde bulundu - İZMİR

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın sahilde incelemelerde bulunması - Bakan Pekcan'ın esnafı ziyaret etmesi - Pekcan'ın esnaflarla konuşması ve esnafın sorunlarını dinlemesiTicaret Bakanı Pekcan, depremden etkilenen Seferihisar'da incelemelerde bulundu: - "Böyle afetler yaşamamak için devlet, sivil toplum örgütleri ve millet el ele vererek çalışmalarımızı tam bir iş birliği ve eş güdüm içerisinde sürdürmemiz gerektiğine inanıyorum"İZMİR (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Böyle afetler yaşamamak için devlet, sivil toplum örgütleri ve millet el ele vererek çalışmalarımızı tam bir iş birliği ve eş güdüm içerisinde sürdürmemiz gerektiğine inanıyorum." dedi.
Depremin merkez üssü Seferihisar'ın Sığacık Mahallesi'nde esnafın sorunlarını dinleyen Bakan Pekcan, vatandaşların taleplerini ilgili bakanlıklara bildireceklerini belirtti.
Pekcan, İzmir lilere geçmiş olsun dileğinde bulundu, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar temenni etti.Devletin, depremin ilk anından itibaren tüm olanaklarıyla bölgede olduğunun altını çizen Pekcan, şöyle konuştu:"Biz de Ticaret Bakanı olarak esnafımızın yanındayız. Caddelerin yıkanmasına kadar bakanlıklarımız, kaymakamımız devreye girip gereken her türlü özeni gösterdiler. Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı, zarar gören esnafımıza 50 bin liraya kadar hibe TESKOMB üzerinden vereceğiz. TESKOMB üzerinden Halkbank'tan kredi kullanan esnafımıza kredilerini faizsiz olarak 1 yıl daha öteleyeceğiz. İnşallah böyle felaketleri bir daha yaşamayız. Böyle afetler yaşamamak için devlet, sivil toplum örgütleri ve millet el ele vererek çalışmalarımızı tam bir iş birliği ve eş güdüm içerisinde sürdürmemiz gerektiğine inanıyorum."

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