Ticaret Bakanı Pekcan, “Danimarka ile ikili ticareti dengeli olarak 5 milyar dolarlık bir seviyeye çıkarmak istiyoruz”

( ANKARA ) -- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:- “İki ülke arasında, ‘Araştırma-İnovasyon’ ve ‘KOBİ’lerle ilgili çalışma grubu kurulmasına; ayrıca sağlık alanında bir Mutabakat Zaptı (MOU) imzalanmasına yönelik ortak görüş ve kararlılık ortaya koyduk” ANKARA



- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Danimarka ile ülkemiz arasında halihazırda 2 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var. Amacımız ilk etapta bu ikili ticareti dengeli olarak 5 milyar dolarlık bir seviyeye çıkarmak” dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Türkiye - Danimarka 2’nci Dönem Ortak Ekonomik ve Ticari İşbirliği Komitesi (JETCO) toplantısı imza törenine katıldı.

Danimarka Dışişleri Bakanı Sebastian Kofod ile birlikte toplantının protokolünü imzalayan Ticaret Bakanı Pekcan, basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda alınan kararları aktardı. JETCO toplantısında görüşülen konulara dikkat çeken Pekcan, “Sanayi, hizmetler ve tarım sektörlerindeki ikili ticari ve ekonomik işbirliğimizin artırılması, ayrıca; bilim ve teknoloji; değer zincirleri; yenilenebilir çevre uygulamaları ve girişimcilik başta olmak üzere pek çok konuda iki ülke kurumları arasında görüşmeler sağlandı ve işbirliği olanaklarını değerlendirdik” ifadelerine yer verdi. Sürdürülebilir çevre ve şehircilik konularında birçok yenilikçi iş birliği alanı olduğuna dikkat çeken Pekcan, bu yönde atılacak her türlü ekonomik inisiyatifin de arkasında olacaklarını belirtti.

Türkiye-Danimarka arasındaki ikili ticaretlerde, ulusal para birimlerinin kullanılması konusunun da protokolde yer aldığını söyleyen Pekcan, “İki ülke arasında, ‘Araştırma-İnovasyon’ ve ‘KOBİ’lerle ilgili çalışma grubu kurulmasına; ayrıca sağlık alanında bir Mutabakat Zaptı (MOU) imzalanmasına yönelik ortak görüş ve kararlılık ortaya koyduk” diye konuştu.

Toplantı çerçevesinde ayrıca, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki Gümrük Birliğinin güncellenmesi sürecine de değinildiğini aktaran Pekcan, Gümrük Birliği güncellemesinin ekonomik açıdan faydalı bir adım olacağını da söyledi.



Türkiye ile Danimarka arasındaki ikili ilişkiler ve ticaret hacmini de değerlendiren Pekcan, “Danimarka ile ülkemiz arasında halihazırda 2 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var. Amacımız ilk etapta bu ikili ticareti dengeli olarak 5 milyar dolarlık bir seviyeye çıkarmak. Ülkemiz ekonomisinin dinamizmini ve her geçen gün gelişen teknolojik altyapısını göz önünde bulundurduğumuzda firmalarımız ile Danimarkalı firmalar arasında yeni ve yenilikçi ortaklıklar kurulabileceğini öngörüyoruz” dedi.

Savunma sanayinden yenilenebilir enerjiye, ilaç ve kimya sanayinden otomotive kadar özellikle orta ve yüksek teknoloji içeren sektörlerle ilgili işbirliği noktasında önemli potansiyeller olduğuna dikkat çeken Pekcan, “İleri tarım teknolojileri ile birlikte, çevre ve atık yönetimi konusunda da ciddi işbirliği alanları mevcut. Keza hizmetler sektöründe; lojistik, müteahhitlik müşavirlik ve sağlık turizmi ile turizm gibi alanlar ön plana çıkmakta. Söz konusu sektörel konuları birazdan iş insanlarımızla da İş Forumunda görüşeceğiz” dedi.

Küresel ekonominin pandeminin etkisi altında olduğunu söyleyen Pekcan, “Biz Türkiye olarak; tüm beşeri kaynaklarımız, sanayi altyapımız ve lojistik avantajlarımız ile bu sürece hazırız. Pandemi sonrasındaki toparlanma sürecinde; yeni yatırımlara ev sahipliği yapabilecek; yatırım ve üretim üssü olma özelliğimizi güçlendirebilecek bir altyapıya sahip konumdayız” diye konuştu.

Türkiye-Danimarka Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu toplantısının ve Toplantı Protokolünün her iki ülke için de hayırlı olmasını temenni eden Pekcan, basın açıklamasının ardından Danimarka Dışişleri Bakanı Sebastian Kofod ile birlikte her iki ülkeden iş insanlarının katılımıyla sanal ortamda gerçekleşecek Türkiye-Danimarka İş Forumuna katıldı.

