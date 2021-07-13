Ticaret Bakanı Muş, Malezya Ticaret Bakanı Ali ile bir araya geldi

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( ANKARA ) ANKARA



- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Mohamed Azmin Ali ile bir araya geldi.Türkiye ile Malezya arasında Ticaret Bakanları Toplantısı düzenlendi.

Toplantı kapsamında Ticaret Bakanı Muş, Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Mohamed Azmin Ali ile ikili görüşme gerçekleştirdi ve ardından bakanların başkanlığında heyetler arası görüşmeye geçildi. Heyetler arası görüşmede, 2015 yılında yürürlüğe giren Türkiye–Malezya Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında iki ülke ticaretinde kaydedilen gelişmeler ele alınırken, anlaşmanın hizmet, ticaret, yatırımlar ve e-ticaret alanlarını kapsayacak şekilde genişletilmesi kararlaştırıldı. Gümrükler, DTÖ Kalkınma için Yatırımların Kolaylaştırılması Müzakereleri, helal gıda sektörü, karşılıklı yatırımlar, sivil havacılık ve savunma sanayi alanlarında işbirliği potansiyeli de konuşuldu.Görüşme sonrası ortak deklarasyon imzalandı. Deklarasyona göre Türkiye–Malezya Serbest Ticaret Anlaşması'nın hizmet, ticaret, yatırımlar ve e-ticaret alanlarını kapsayacak şekilde genişletilmesi amacıyla 2021 yılı Eylül ayında müzakerelerin başlatılması kararlaştırıldı.Malezyalı konuk Bakan Ali, Bakan Muş’un davetlisi olarak Türkiye'de temaslarını sürdürmeye devam ediyor.

