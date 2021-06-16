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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
TESK Genel Başkanı Palandöken: “Düğünlerle birlikte tüm sektörler canlanacak”

TESK Genel Başkanı Palandöken: “Düğünlerle birlikte tüm sektörler canlanacak”

Palandöken açıklamaları

( ANKARA )- “Aşılama hızla devam ettiği sürece hayat normale dönebilir” ANKARA

Dera Ses Sanatçısı Aşı Mobilya Irak 


- Düğünler ile alınan yeni kararları sevindirici bulan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Son açıklanan genelge ile düğünler ile ilgili ikram ve kişi sayısının kaldırılması sevindirici. Bir düğün yüzlerce sektörü etkiliyor. Dolayısıyla aşılama bu hızla devam ettiğinde düğünlerdeki canlanma tüm ekonomimize canlılık getirecek” dedi.
“Düğünler 50 milyar liralık bir hacme sahip” Akşam saat 21.00 sınırlamasının esnetilmesini isteyen Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Geçtiğimiz yıl pandemi tedbirleri gereği alınan kararlar nedeniyle yapılamayan düğünlerle birlikte bu sene normalin neredeyse iki katı düğün yapılacak. 50 milyar liralık bir hacme sahip düğün sektörü, çiçekçisinden kuyumcusuna, ses sanatçısından mobilyacısına kadar yüzlerce sektörü doğrudan etkiliyor. Yeni açıklanan genelgede yeme-içme ikramlarının serbest bırakılması ve kişi sayısı sınırlamasının kaldırılması çok olumlu oldu. Bununla birlikte hızla devam eden aşılama ile de güzel günler yakında. Dolayısıyla düğünlerin akşam 9’da bitiş sınırlaması da kaldırılırsa herkes daha geniş ve kurallara uyarak mutlu günlerini sevdikleriyle paylaşabilir. Öte yandan kısa zaman içerisinde tüm ülkemizin aşılanmasıyla normal hayatımıza dönüşümüz yaklaşıyor. Bu nedenle halen bir kez bile açılamamış olan, açılsa da belirli tedbirler nedeniyle halen tam kapasite çalışamayan esnafımızın da artık açılmasını umutla bekliyoruz. Son açıklanan genelge ile düğünler ile ilgili ikram ve kişi sayısının kaldırılması sevindirici. Bir düğün yüzlerce sektörü etkiliyor. Dolayısıyla aşılama bu hızla devam ettiğinde düğünlerdeki canlanma tüm ekonomimize canlılık getirecek” diye konuştu.
(UTK-
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