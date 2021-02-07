Terör nedeniyle yarım kalan Suriye sınırındaki sanayi sitesi faaliyete geçti

-sitede çalışan esnaf

-araç tamirleri

-boya yapan işçiler

-esnaf ve kooperatif başkanıyla röportaj

-detaylar



( ŞANLIURFA -ÖZEL) ŞANLIURFA



- Suriye’nin kuzeyinde yaşanan ve Türkiye’nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'yla son bulan terör olayları nedeniyle 6 yıldır tamamlanamayan Ceylanpınar Sanayi Sitesi'nin tamamlanması esnafın yüzünü güldürdü. Yılın başında yeni iş yerlerine taşınan esnaf, hem kiradan kurtulduklarını hem de daha güzel iş yerlerine sahip olduklarını söylediler.Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde şehir içindeki cadde ve sokaklarda dağınık bir halde hizmet veren tamirci esnafını belli bir yerde toplamak için 2014 yılında Sanayi Sitesi'nin yapımına başlandı. İnşaat başladıktan kısa bir süre sonra Suriye’nin kuzeyinde terör olayları yaşanmaya başladı.

Terör olaylarıyla birlikte sanayi inşaatı durma noktasına geldi. PKK/YPG terör örgütünün Resulayn’ı işgal etmesiyle birlikte çalışmalar tamamen durdu. Türkiye’nin 2019 yılının sonunda terör örgütlerine yönelik Suriye’nin kuzeyinde başlattığı ve kısa sürede tamamladığı Barış Pınarı Harekatı ile bölge terörden temizlenince sitenin yapımına yeniden başlandı. Kısa sürede tamamlanan ve toplam 102 iş yerinden oluşan Ceylanpınar Sanayi Sitesi, 2020 yılı sonunda hizmet verebilecek noktaya ulaştı. Yapılan görüşmelerin ardından tamirci esnafı 2021 yılının hemen başında iş yerlerine taşındı. Burada hizmet vermeye başlayan esnafın yüzü gülüyor. Hem kiradan kurtulduklarını hem de daha güzel iş yerlerine sahip olduklarını söyleyen esnaf, emeği geçenlere teşekkür etti."İnsanlar artık rahatsız olmayacak"Yeni iş yerine kavuştuğu için mutlu olduğunu söyleyen Ferhat Sarmaca, ”Ceylanpınar için bu büyük bir katkıdır. İlçenin huzuru için çok güzel oldu. Yollar boşaldı. Esnaf yavaş yavaş buraya geliyor. Kendi dükkanımıza geçtik, kiradan kurtulduk. Buradaki kiralar da çok uygun. Esnaf için çok iyi oldu. Şehirdeki gürültü azaldı. İnsanlar artık rahatsız olmayacak” dedi.

İş yerlerine kavuşmanın heyecanını yaşadıklarını söyleyen Abdulkadir Çimen, ”Uzun bir zamandan sonra Ceylanpınar Sanayi Sitesi bitti. İş yerlerimize kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz. Uzun sürdü ama sonuçta dükkanlarımıza geçtik. Görüldüğü gibi çalışıyoruz” ifadelerini kullandı."Suriye savaşı bizi çok etkiledi"Suriye’de yaşanan olayların kendilerini çok etkilediğini söyleyen Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Cemal Tosun, ”2014 yılında sanayimizin inşaatına başladık ve 2020 yılının 11’inci ayında bitirdik. Esnafımız şu anda yavaş yavaş taşınıyor. Sanayi sitesi bin metrekare üzerine kuruldu. Sanayi sitesi yaklaşık 14 milyon liraya mal oldu. Ceylanpınar’da 2014 yılında sanayi sitesinin inşaatına başladığımızda yanı başımızdaki Suriye’de bir savaş oldu. Savaşın sıkıntısını çok yaşadık. O nedenle sitenin yapımı zaman aşımına uğradı. Gittikçe malzeme fiyatları yükseldi ama devletimizin desteğiyle, halkımızın desteği ile bitirebildik. Sanayi sitesi eksiksiz şekilde hazır bulunuyor” diye konuştu.





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