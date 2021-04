Tekstilde bayram öncesi hareketliliği

-Röportajlar

Esnaf, her sene olduğu gibi bu senede bayrama hazır olduklarını belirtirken, geçen seneye göre ise satışların yüzde 50 arttığını söyledi.



Merter Tekstil Piyasası, bayram öncesi tüm stokları ile bayrama hazır bir şekilde girmeyi hazırlanıyor. Her sene bayram öncesi hazırlık yapan tekstilciler, bu senede müşterilerin gelecek olan taleplerine karşılık vermeyi hedefliyor. Esnaf, geçtiğimiz seneye göre işler de yüzde 50 artış sağlandığını belirtirken, pandemi ile beraber yeni ülkelere de ihracat yapmaya başladıklarını söyledi.



“Bayrama 40 bin adet ürün hazırlandık” Bayram öncesi hazırlıklarını yaptıklarını belirten firma sahibi Mehmet Doğru, “Geçen sene bayram öncesine göre bu sene işlerde yüzde 50 bir artış var. Beklentimiz ise Kurban Bayramı'na yüzde 70 ile girmek. Stoklarımız yaptık ürünlerimizi indirdik mağazalarımıza. Sadece firmamız değil, Merter esnafı da olumlu yönde düşünüyor. Yurt dışına satışlarımız hızlandı. Geçen sene kapanmadan dolayı baya yara almıştık. Kendimizi toparlamaya başladık. Avrupa ve Arap ülkelerinde ihracat yapıyoruz. Bayrama 40 bin adet ürün ile hazırlandık diyebiliriz” şeklinde konuştu.

“Bayrama aylar öncesinden hazırlandık” Online satış olarak ilerin iyi olduğunu belirten firma işletmecisi Serdar Yurtbaşı, “İç piyasada kısıtlamalardan dolayı sıkıntı yaşıyoruz ama yurt dışı işlerimiz iyi durumda. Bayrama aylar öncesinden hazırlandık. Şu anda müşterilerimizden talep olursa tüm talebi karşılayacak durumdayız. Merter piyasasına pandemiden sonra yeni pazarlar girdi. Dünyanın her yerine ihracat yapıyoruz. Ağırlıklı olarak da Balkan ülkeleriyle çalışıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.



