Teknecilere bayram bereketi

-tatilcilerin sedir adasına varması

-sedir adası koyda yüzenler detay

-sedir adası antik tiyatro tatilciler detay

-sedir adası yüzenler detay

-sedir adası iskele tekneler detay

-tekneler toplu detay

-koylar tekneden denize atlayan ve yüzenler detay

-tur tamamlanması ve tekneden ininler detay

-Akyaka deniz taşıyıcılar kooperatifi başkan Mehmet Gümüş Röp



( MUĞLA ) -- Sakin Kent Akyaka’dan Gökova körfezindeki Sedir Adasına tur düzenleyen tekneler Kurban Bayramı tatilinde tam kapasite ile çalıştı. MUĞLA



- 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 5 milyona yakın yerli turist ağırlayan Muğla’da turizmciler ve esnaf yaşanan yoğunluktan memnun. Günübirlik tatilcilerin önemli merkezlerinden Ula’nın Sakin Kent unvanlı Akyaka Mahallesinden Gökova Körfezi içinde yer alan Sedir Adası’na tekne turu düzenleyen tekneciler 9 günlük bayram tatilini yoğun bir şekilde geçirdiklerini açıkladılar. Akyaka Mahallesinden Sedir Adasına tur tekne turu düzenleyen Akyaka Deniz Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri, günlük 5 bin kişinin Sedir Adası turuna çıktığını açıkladı.

Sabah Akyaka çıkışlı tekne turunda Ziraatçılar koyu, Gelibolu Su Altı Mağarası, İncekum, Lacivert koy, Kandilli koyu ve Sedir adası turu yapıyor. “İyi bir bayram tatili sezonu geçirdik” Bayram süresince teknelerin tamamının pandemi kurulları çerçevesinde yüzde 100 doluluk ile çalıştığını açıklayan Akyaka Deniz Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mehmet Gümüş, “Akyaka 9 günlük bayram tatili esnasında pandemi kuralları dahilinde iyi bir sezon geçirdi. Bütün tekneler ful dolu çalıştılar. Akyaka’ya ilgi yoğundu. Sabah limandan 10.00-10.30 gibi çıkıyoruz. Sırasıyla Ziraatçılar Koyu, Gelibolu su altı mağarası, İncekum, Lacivert koy, Sedir Adası ve Kandilli koyunu müşterileri gezdirerek akşam saatlerinde tekrar Akyaka’ya getiriyoruz” dedi.

Günlük 5 bin kişi taşındı Kooperatif Başkanı Mehmet Gümüş, sadece Akyaka’dan tur tekneleri ile günlük 5 bin kişinin tura çıktığını belirterek, “Biz kooperatif olarak günlük en az 4 bin 500 kişi taşıyoruz. Bizim dışımızda yataklı yatlar ile de Sedir adasına gelenler var. Çamlı Mahallesinden, Gelibolu’dan gelenler var” dedi.

“Çöplerini toplasınlar” Tatilcilerin sahil ve koylarda tatillerini yaparken çöplerini de bırakmamalarını isteyen Gümüş, “Bizler turizm sektörü temsilcileri olarak tatil için gelen vatandaşlardan isteğimiz çöplerini toplamaları. Gelişigüzel çöplerini bırakıyorlar. O konuda sıkıntı yaşıyoruz. İnsanlarımızın bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz” dedi.

(BT-Y)

