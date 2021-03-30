TCMB Başkanı Kavcıoğlu: “Enflasyonu yüzde 5’e indirmek ve kalıcı kılmak konusunda kararlıyız”



- Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, fiyat istikrarı şeklinde tanımlanmış ve hükumet ile belirlenen orta vadeli enflasyonu yüzde 5’e indirmeyi ve bu seviyeyi kalıcı kılma konusunda kararlı olduklarının altını çizdi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TCMB 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısına katıldı.

Kavcıoğlu konuşmasında, para politikasının enflasyonun üzerinde seyir edeceğini, 2023 yılını enflasyon hedefi olan yüzde 5’e ulaşmak için kararlı olduklarını ve ekonomik reform paketinin fiyat istikrarı konusunda önemli olacağını söyledi.



Para politikasına yönelik bazı önemli hususlara değinmek istediğini belirten Kavcıoğlu, “TCMB’nin kanunla belirlenmiş görev ve yetkiler, çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz” dedi.

Fiyat istikrarı şeklinde tanımlanan ve hükumet ile belirlenen orta vadeli enflasyonu yüzde 5 seviyesine indirme hedefine sıkı sıkıya bağlı olduklarını belirten TCMB Başkanı Kavcıoğlu, “Bu hedefe ulaşmak için para politikası araçlarını uygun bir şekilde kullanacağız. Ocak enflasyon rakamında ortaya koyduğumuz, orta vadeli çerçeve ile uyumlu şekilde 2023 yılında enflasyonu yüzde 5’e indirmek ve bu seviyeyi kalıcı kılmak konusunda kararlı olduğumuzun altını çizmek isterim” ifadelerini kullandı. Kavcıoğlu, hedefledikleri düşük enflasyon ortamının sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışı için bir ön koşul olduğunun farkında olduğunu belirten Kavcıoğlu, “Kurumsallığımız, güçlü analiz kapasitemiz ve üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle bu hedefe varmak için kararlı ve azimli bir tutum içerisinde olacağız” diye konuştu.

TCMB Başkanı, ilerleyen dönemde 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranının temel politika aracı olmaya devam edeceğini ve para politikasını sade ve operasyonel çerçevede uygulamaya devam edeceklerini söyledi.



Enflasyon odaklı para politikasının küresel dalgalanmalarla ve finansal piyasa oynaklıklarına karşı kalkan görevi görecek en güçlü silahları olacağını belirten TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu şunları kaydetti: “Enflasyonla mücadele kararlığımızla Türk lirasının gücünü ve itibarını sağlayacağız. İçinde bulunduğumuz dönemde enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler sıkı bir para politikası duruşu gerektiriyor. Parasal duruş; enflasyon gelişmeleri ve enflasyon beklentileri dikkate alınarak dezenflasyon sürecini en kısa sürede tesis edecek ve orta vadeli hedeflerimize ulaşıncaya kadar bunun sürekliliğini sağlayacak bir sıkılık düzeyinde belirlemeye devam edilecektir.” Kavcıoğlu, enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar politika faizini güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde enflasyonun üzerinde oluşturmaya devam edeceklerini belirtti.

Kavcıoğlu, “Kararlarımızı veri odaklı bir yaklaşım içerisinde enflasyon başta olmak üzere, makro ekonomiye yönelik tüm veri akışını göz önünde bulundurarak alacağız” diye konuştu.

Kavcıoğlu, yeni dönemde karar alırken kurumsal kapasitelerinden en iyi şekilde yararlanarak enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacaklarını vurguladı. Kavcıoğlu, “Unutulmamalıdır ki fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar ülke risk primlerindeki düşüş, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman faaliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle yatırım ,üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketinde ön görülen kazanımların ilerleyen dönemde hayata geçirilmesinin güveni ve istikrarı pekiştirerek hem enflasyonda kalıcı düşüşü hem de sürdürülebilir büyüme için kritik bir öneme sahip olacağına dikkati çeken Kavcığolu, “Öte yandan bundan sonra politikalarımızın etkinliğini artırmak ve paydaşlarımızın görüş ve önerilerini almak amacıyla iletişim kanallarımızı etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Uygulayacağımız politikalarda şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkelerine bağlı olarak aldığımız kararları kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.





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