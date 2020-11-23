TBMM - Rekabet Kurulu Başkanı Küle: 'Son bir yılda hükmedilen toplam idari para cezası yaklaşık 2,4 milyar lira'
TBMM - Rekabet Kurulu Başkanı Küle: "Son bir yılda hükmedilen toplam idari para cezası yaklaşık 2,4 milyar lira" - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu - Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle'nin açıklaması2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda - Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle: - "Alınan ihlal kararları neticesinde son bir yılda hükmedilen toplam idari para cezası yaklaşık 2,4 milyar lira" - "Gelecek birkaç ay içinde kurumsal önceliklendirme programımızı kamuoyuyla paylaşacağız" TBMM (AA) - Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, Rekabet Kurumunun Kovid - 19 salgın koşullarına rağmen görevini yerine getirmek için azami özen ve gayretle çalıştığını belirterek, "Alınan ihlal kararları neticesinde son bir yılda hükmedilen toplam idari para cezası yaklaşık 2,4 milyar lira." dedi. Ticaret Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan Küle, Rekabet Kurumunun bütçesi, sürdürdüğü faaliyetler ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.Kovid - 19 salgınının piyasa sistemi için ciddi sonuçlar doğurduğunu ifade eden Küle, Rekabet Kurumunun da salgın koşullarına rağmen görevini yerine getirmek için azami özen ve gayretle çalıştığını anlattı.
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