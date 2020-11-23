TBMM - Pekcan: 'Türkiye küresel yatırımlar ve ticaretteki rolünü daha da güçlendirme potansiyeline sahiptir'
TBMM - Pekcan: "Türkiye küresel yatırımlar ve ticaretteki rolünü daha da güçlendirme potansiyeline sahiptir" - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu - Toplantıya katılanlar - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın gelişi ve salondakileri selamlaması - AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz'ın konuşması - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması TBMM - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Ticaret Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2021 yılı bütçesini sundu. (1)
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