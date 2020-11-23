TBMM - Pekcan: 'Önümüzdeki dönemde bonolar için de karekod uygulamasını getireceğiz'
TBMM - Pekcan: "Önümüzdeki dönemde bonolar için de karekod uygulamasını getireceğiz" - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması TBMM - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Ticaret Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2021 yılı bütçesini sundu. (5)Pekcan: "2021'de çek ve bonoların elektronik ortamda düzenlenmesine, kambiyo işlemlerine konu edilmesine imkan sağlayacak sistemi hayata geçireceğiz"
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım