TBMM - Pekcan: 'Küresel değer zincirleri içinde daha da belirleyici bir aktör olabileceğimize inanıyoruz'
TBMM - Pekcan: "Küresel değer zincirleri içinde daha da belirleyici bir aktör olabileceğimize inanıyoruz" - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması - Toplantı salonundan görüntü - Toplantıya katılanlardan görüntüler2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda TBMM - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Ticaret Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2021 yılı bütçesini sundu. (8)Pekcan:"Gümrük muhafaza ekiplerimizce yılbaşından bu yana 3 tanesi rekor niteliğinde yakalama ile sonuçlanan 234 operasyonda toplam 8 bin 100 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi"Pekcan:"Yatırım ve ticaretteki yeni fırsatları değerlendirerek, küresel değer zincirleri içinde daha da belirleyici bir aktör olabileceğimize ve yolumuza güçlenmiş şekilde devam edeceğimize inanıyoruz"
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