TBMM - Pekcan: 'Bu yıl içerisinde toplamda 2,48 milyar lirası destek ödemesi gerçekleştirilmiştir'
TBMM - Pekcan: "Bu yıl içerisinde toplamda 2,48 milyar lirası destek ödemesi gerçekleştirilmiştir" - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması TBMM - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Ticaret Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2021 yılı bütçesini sundu. (2)Pekcan: "2020'de ihracatçıya 1,9 milyar lira, hizmetler sektörü ihracatına 588,3 milyon lira, toplamda 2,48 milyar lira destek ödemesi yapıldı"
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