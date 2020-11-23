TBMM - Pekcan: '8 farklı ülke ile daha resmi düzeyde Ortak Komite ve Komisyon toplantılarının tamamlanması hedeflenmektedir'
TBMM - Pekcan: "8 farklı ülke ile daha resmi düzeyde Ortak Komite ve Komisyon toplantılarının tamamlanması hedeflenmektedir" - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması TBMM - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Ticaret Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2021 yılı bütçesini sundu. (4)Pekcan: "Bu sene içerisinde aralarında Çin, Rusya, İtalya gibi ülkelerin de olduğu 8 farklı ülke ile daha resmi düzeyde Ortak Komite ve Komisyon toplantılarının tamamlanmasını hedefliyoruz"
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