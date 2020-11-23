Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
TBMM - Pekcan: '8 farklı ülke ile daha resmi düzeyde Ortak Komite ve Komisyon toplantılarının tamamlanması hedeflenmektedir'

TBMM - Pekcan: '8 farklı ülke ile daha resmi düzeyde Ortak Komite ve Komisyon toplantılarının tamamlanması hedeflenmektedir'

TBMM - Pekcan: "8 farklı ülke ile daha resmi düzeyde Ortak Komite ve Komisyon toplantılarının tamamlanması hedeflenmektedir" - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması TBMM - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Ticaret Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2021 yılı bütçesini sundu. (4)Pekcan: "Bu sene içerisinde aralarında Çin, Rusya, İtalya gibi ülkelerin de olduğu 8 farklı ülke ile daha resmi düzeyde Ortak Komite ve Komisyon toplantılarının tamamlanmasını hedefliyoruz"

Misyon Toplantı İtalya 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Lazio - Galatasaray Maçından En Güzel FotoğraflarLazio - Galatasaray Maçından En Güzel Fotoğraflar
Akdeniz’de Kaçak Göçmen AkınıAkdeniz’de Kaçak Göçmen Akını
Otomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç FiyatlarıOtomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç Fiyatları
Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!
Bankaların Koronavirüs DestekleriBankaların Koronavirüs Destekleri
İkinci El Otomobil Piyasasında koronavirüs Etkisiİkinci El Otomobil Piyasasında koronavirüs Etkisi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement