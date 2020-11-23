TBMM - Pekcan: '4 bin 645 parti güvensiz ürünün ithalatına izin vermedik'
TBMM - Pekcan: "4 bin 645 parti güvensiz ürünün ithalatına izin vermedik" - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması TBMM - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Ticaret Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2021 yılı bütçesini sundu. (6)Pekcan: "İlk on ayda 1 milyon 515 bin parti ithal ürünü etkileyecek şekilde denetim yaparak 4 bin 645 parti güvensiz ürünün ithalatına izin vermedik"
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