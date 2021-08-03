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TBMM Başkanı Şentop Çorlu Tarım Fuarının açılışını yaptı
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
TBMM Başkanı Şentop Çorlu Tarım Fuarının açılışını yaptı

TBMM Başkanı Şentop Çorlu Tarım Fuarının açılışını yaptı

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un açılış konuşması

Tarım Teknoloji 

-Açılış kurdelesi kesimi
-Hediyeler verilmesi
-Detay görüntüler

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Memleketi Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bu yıl 14. kez düzenlenen Çorlu Tarım Teknolojileri Fuarının açılışına katıldı.
Çorlu Yeni Sanayi Sitesi Mevkii’nde yer alan fuar alanında Renkly Fuarcılık firması tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin açık alanda düzenlenen en büyük tarım fuarlarından biri olan Çorlu Tarım Teknolojileri Fuarı’nın açılışı TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, milletvekilleri, belediye başkanları, protokol üyeleri ve davetlilerin katılımıyla açıldı. Açılışta TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan ile Renkly Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Umut Güngör birer açılış konuşması gerçekleştirdiler. En yeni tarım teknolojilerinin çiftçilerle buluşturulduğu fuarın bir hafta 7 Ağustos 2021 tarihine kadar devam edecek. (SŞ-
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