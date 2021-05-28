-- TBB Yönetim Kurulu Başkanı konuşması

-- BDDK Başkanı konuşması



( İSTANBUL ) TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar: "Mart 2020-2021 bilanço büyüklüğü yüzde 33 oranında artarak 6,5 trilyon TL’ye ulaştı"- "Toplam krediler yüzde 30 artarak 3,8 trilyon TL’yi aşmıştır" İSTANBUL



- TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, Mart 2020-2021 döneminde bilanço büyüklüğü yüzde 33 oranında artarak 6,5 trilyon TL’ye ulaştığını söyleyerek, "Bilançonun milli gelire oranı yüzde 122’ye yükselmiştir. TL krediler yüzde 33 artarak 2,4 trilyon TL’yi, toplam krediler ise yüzde 30 artarak 3,8 trilyon TL’yi aşmıştır. Özel sektöre ve kamuya kullandırılan kaynakların bilanço içindeki payı yüzde 75 düzeyindedir" dedi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), 64'üncü Genel Kurul Toplantısı'nı düzenledi.

Toplantıya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben de katıldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, son bir yılda dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de gündeminin ilk sırasında, sosyal ve ekonomik hayatı olumsuz etkileyen salgın ile mücadele yer aldığını söyledi.



Çakar, "Salgının ilk aşamasından itibaren çok yönlü ve hızlı önlemler devreye alındı. Tüm faaliyetleri kapsayıcı nitelikte, çok yönlü adımlar atıldı, karma bir maliye, para ve kredi politikası uygulandı. Bu dönemde büyümenin sürdürülebilmesi amacıyla bankalar da önemli bir rol üstlendi. Bankalar tüm imkanlarıyla ekonomik faaliyeti destekledi" ifadelerini kullandı. "Bilançonun milli gelire oranı yüzde 122’ye yükselmiştir" TBB Yönetim Kurulu Başkanı Çakar, Mart 2020-2021 döneminde bilanço büyüklüğü yüzde 33 oranında artarak 6,5 trilyon TL’ye ulaştığını söyleyerek, "Bilançonun milli gelire oranı yüzde 122’ye yükselmiştir. TL krediler yüzde 33 artarak 2,4 trilyon TL’yi, toplam krediler ise yüzde 30 artarak 3,8 trilyon TL’yi aşmıştır. Özel sektöre ve kamuya kullandırılan kaynakların bilanço içindeki payı yüzde 75 düzeyindedir. Kredilerin milli gelire oranı yüzde 70’i geçerek, tarihsel olarak en yüksek düzeye çıkmıştır. Kredilerin yüzde 78’i ticari, yüzde 22’si bireysel kredilerden oluşmaktadır. KOBİ kredilerinin toplam içindeki payı ise yüzde 23’tür. Ticari krediler içinde imalat sanayinin payı yüzde 27 ile ilk sıradadır. Ticaret sektörü yüzde 16, inşaat sektörü yüzde 11, enerji sektörü yüzde 9 oranında paya sahiptir. Üretimi ve yatırımları ile ekonomimizin öncelikli sektörü olan imalat sanayinin ilk sırada yer alması bizler açısından da sevindiricidir. Bilançonun yüzde 56’sı mevduat ile finanse edilmiştir. Toplam mevduatın yüzde 30 büyüdüğü bu dönemde döviz mevduatı ve altına olan talep de artmıştır. Bankalar sendikasyon ve diğer yurtdışı kredilerini yüksek oranlarla çevirmeyi başarabilmişlerdir. Yurtdışı borçlanmada ülkemize ve sektörümüze duyulan güven devam etmiştir" açıklamalarında bulundu. Kredi riskinin makul bir düzeyde seyrettiğini vurgulayan Çakar, "Tahsili gecikmiş alacak oranı Mart 2021 itibariyle yüzde 3.9 düzeyindedir. Bu oran ticari krediler için yüzde 4.4, bireysel krediler için ise yüzde 2’dir. Kredilerin takibe atılma sürelerinin uzatılmasına ilişkin düzenlemenin etkisinin sınırlı düzeyde kaldığı tahmin edilmektedir. Çeklerde karşılıksız çıkma oranı da düşük düzeyde seyretmiştir. Bankaların tek başlarına veya birlikte yapılandırdıkları ile yeni bir itfa planına bağladıkları kredi miktarı 2020 sonunda 204 milyar TL olmuştur" dedi.

"Ekonomimizin önemli destek noktalarından birisi de Türk bankacılık sektörü olmuştur" BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben ise, "Ülkemizde ilgili kurumlarla eş güdümlü olarak başta dalgalanmalardan en çok etkilenen kobilerimize esnafımıza yönelik olmak üzere zamanında alınan tedbirler ile finansal dalgalanmanın etkilerini sınırlı bir seviyede tutmaya gayret ediyoruz. Bu süreçte kararlı duruşuyla ekonomimizin önemli destek noktalarından birisi de Türk bankacılık sektörü olmuştur. Türk bankaları sağlam mali yapıları etkin risk yönetim kapasiteleri ve sahip oldukları gelişmiş teknolojik alt yapıları ile sağlam ve istikrarlı duruşlarını korumuşlardır. Bu güçlü duruş sayesinde Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü 2020 yıl sonunda bir önceki yıla göre yüzde 36 oranında artışla 6.1 milyar TL’ye ulaşmıştır. Benzer şekilde sektörün mevduat ve kredi toplamları da 2019 yıl sonuna göre yüzde 35 oranında artarak sırasıyla 3.5 milyar ve 3.6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir" diye konuştu.

(MFA-AG-E)

