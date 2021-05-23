Tarımda kuraklık tehlikesi, arpa üretimi olumsuz etkilendi

-Kuruyan arpa ve diğer hububattan görüntüler

-Ticaret Borsası Başkanının ürünleri incelemesi

-Başkan Harun Sümer'in açıklamaları



( KIRIKKALE )- Mart ve Nisan'da yağmur yağmadı, arpada yüzde 70 hasar var KIRIKKALE



- Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden Kırıkkale’de, Mart ve Nisan aylarında yeterli yağışın alınamaması sonrası oluşan tablo üreticiyi endişelendiriyor. Son yıllarda artan kuraklık Anadolu'da bulunan üreticileri endişelendiriyor. Tarım arazilerine Mart ve Nisan aylarında beklenen yağışın düşmemesi verimi bir hayli azalttı. Kırıkkale’de de azalan yağışlar sonrası oluşan kuraklık tarım arazilerinde etkisini hissettirdi. Hububat ve bakliyat ekili alanlarda kuruyan ürünler, çiftçiyi kara kara düşündürüyor. Ürünün çeşidine göre verimdeki düşüş de farklılık gösterirken özellikle arpadaki durum ciddi boyutlara ulaştı. “İki defa sam yeli esmesi ürünleri olumsuz etkiledi” Kent genelinde kuraklığın etkisini gösterdiğini belirten Kırıkkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Harun Sümer, “8 ilçe 2 belde 185 köyümüzün tamamında kiminde az kiminde çok olmak kaydıyla kuraklık baş göstermiş vaziyette. Elbette bunun küresel ısınma ile çok ilgisi var ama bu sene küresel ısınmanın dışında Mart ve Nisan’da yağmurları iyi almamıza rağmen sam yeli esti birkaç defa. Sam, bilindiği gibi sebze ve meyvenin ilacı, hububatın da düşmanıdır. O iki defa sam esmesi bizim ürünlerimizin bu şekle gelmesine sebep oldu” şeklinde konuştu.

“Arpalar şu anda hasarı tamamen almış durumda” Bundan sonra yağacak yağmurların nohut ve buğday için faydalı olacağına değinen Harun Sümer, “Bu saatten sonra da yapılacak hiçbir şey yok. Bu saatten sonra denizi getirsek, Kızılırmak’ı çevirsek kifayet etmez. Bundan sonra yağacak yağmurlar inşallah üreticimizin ekmiş olduğu nohutlara faydalı olur diye bekliyoruz. Bütün ülke genelinde etkisini gösterdi. Güneydoğu’da Şanlıurfa ve Diyarbakır’dan başlıyoruz, Aksaray, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat ve Çorum’un bir kısmının tamamında arpalar şu anda hasarı almış durumda. Arpalar tamamen bitti. Arpalarda aşağı yukarı yüzde 70-80 oranlarında bir kaybımız var. Ama son günlerde bir yağmur görürsek nohut ve buğdaylarımızın bir kısmı kurtulacak gibi görülüyor” ifadelerini kullandı. “Rekoltede 6 milyon tonluk bir açıktan bahsediyoruz” Kuraklığa bağlı olarak geçen yılın arpa rekoltesine göre yaklaşık 6 milyon ton kayıp beklendiğini ifade eden Sümer, “Bizim ülkemizin 22 milyon ton arpa ve buğday tüketimi var yıllık. Şu anda resmi verilere göre 15-16 milyon ton civarında hesaplanıyor rekolte. Ama bu görüntüyle biz bunun da gerçekleşmeyeceğini tahmin ediyoruz. Bu biraz daha düşecek gibi görünüyor. Bu korkunç bir rakam. 6-7 milyon tonluk bir açıktan bahsediyoruz” dedi.

“Bu durum sadece üreticiyle bitmiyor” Kuraklıktan üreticinin yanı sıra tüketicinin de zaman içerisinde olumsuz etkileneceğini kaydeden Ticaret Borsası Başkanı Sümer, şunları dile getirdi: “Üretici mağdur durumda, sıkıntılı bir halde. Ama üretici üretemeyince bu Kırıkkale’ye, ardından ülke geneline yansıyacak. Yani buradan yapılacak her ton ithalat demek dolar çıktısı demek. Bu basit bir şey değil. Bu zincirin halkası gibi. Bu üreticiden ilimize, ilimizden ülkemize, ülkemizden tüketicimize herkese yansıyacak. Üretici zaten zor durumda ama bu üreticiyle bitmiyor. Onun arkasından gelen halkanın zincirleri var.”

