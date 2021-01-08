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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Tarihi 400 yıllık taş değirmende tahin üretimi başlandı

Tarihi 400 yıllık taş değirmende tahin üretimi başlandı

kavrulan susamlar

Kimyasal Gübre Kimya Gübre 

-Çukurcalı çiftçi Mehmet Akdemir ile kürtçe röp.
-susamların çekilmesi
-detaylar

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Çukurca ilçesinde yıllardan beridir süre gelen adeta bir gelenek haline dönüşen tahin üretimi başladı.
Irak sınırında bulunan Hakkari’nin Çukurca ilçesinde kahvaltıların baş tacı olan tahin bölgeye yakın olan illerde ve Irak’ta oldukça rağbet görüyor. Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar ilçedeki tarihi 400 yıllık tahin değirmenlerini ziyaret etti. Susamın tahin olma aşamaları oldukça meşakkatli olduğunu, çok zorlu süreçlerden geçtiğini belirten Başkan Dündar, “İlk kriterimiz doğal olmasıdır. Kesinlikle kimyasal gübrelerin kullanılmaması ve el emeğiyle yıkanıp üstündeki kabuklarının dövülerek temizlenmesi ve kavrulması çok önemlidir. Tamamen insan gücüyle yapılan susamın tahin olma yolu doğal olarak yapıldıktan sonra 400 yıllık taş değirmenlerde öğütülerek tahin olmaya adım atıyor. Tahinimizi Zap markası adı altında Türkiye ve Dünya'ya tanıtmaya ve tattırmaya devam ediyoruz. Dünyanın en doğal ve lezzetli tahini Çukurca’da yapıldığı konusunda iddialıyız” dedi.

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