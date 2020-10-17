Süt fiyatı memnun etmedi, üreticiler dertli

-Kaymakçı Kalkınma Kooperatifi Başkanı Raşit Tatlı röportaj

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( İZMİR -ÖZEL) İZMİR



- İzmir’in Ödemiş ilçesinde hayvancılıkla uğraşan üreticiler, maliyetlerin dövize endeksli olmasından dolayı sürekli zam geldiğini; fakat süt fiyatlarının sabit kaldığını belirterek desteğin arttırılmasını talep etti. Ulusal Süt Konseyi tarafından belirlenen 2.30 TL’lik fiyatların yeterli olmadığını ifade eden Kaymakçı Kalkınma Kooperatifi Başkanı Raşit Tatlı, belirlenen fiyatının üreticileri memnun etmediğini söyledi.



Tatlı, yem fiyatlarına sürekli zam geldiğini, süt fiyatlarının sabit kaldığını ve bu durumun üreticiyi sıkıntıya soktuğunu belirterek, yetkililerin önem alması gerektiğini söyledi.



Raşit Tatlı, "Üretici fabrika teslim sütünü 2.30’dan satıyor. Ekim ayı başından belirlenen bu fiyatlar süt üreticisini memnun etmekten uzaktır. Arpa ve saman gibi yem fiyatları her geçen gün zamlanırken süt satış fiyatlarının sabit kalması mantıklı değildir" dedi.

Kaymakçı Tarımsal Kalkınma Kooperatif Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yılmaz da, "Ya yem fiyatları kontrol altına alınmalı ya da süt fiyatları arttırılmalı" dedi.

Üretici Şakir Yılmaz da, yem fiyatlarının artışından şikayet ederek, "Süt fiyatları bir yıldır yerinde sayıyor. Yem fiyatları ortalama 78 lira iken şimdi 110 liraya yükseldi" diye konuştu.





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