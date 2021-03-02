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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Suriye sınırında normalleşme sevinci

Suriye sınırında normalleşme sevinci

Lokantalardan görüntüler

Gıda Sektörü Aritas Trol 

-Çorba servisi yapılması
-Yemek yiyenler
-Erdoğan Aktaş’ın açıklaması
-Esnaflardan görüntüler
-İş yerini açanlar

( KİLİS ) - KİLİS

- Covid 19 risk değerlendirme haritasında turuncu listede bulunan Suriye sınırındaki Kilis’te, kontrollü normalleşme sürücinin başlaması esnaflar tarafından sevinçle karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın duyurduğu kontrollü normalleşme kurallarının açıklanmasının ardından Suriye sınırındaki Kilis’te sabah saatlerinden itibaren hareketlilik başladı.
Kentteki lokanta, cafe ve gıda sektöründeki iş yerleri, uzun bir aradan sonra müşteri kabul etmeye başladı.
Lokanta Sahibi Erdoğan Aktaş, 3-4 aydır paket servisi yaptıklarını bugünden itibaren normalleşmenin başladığını ifade ederek, “Bütün tedbirleri iş yerinde almış durumdayız. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak iş yerini açtık. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bir daha kapanmayı kaldıracak durumda değiliz, bu nedenle herkes üzerine düşeni yapması gerekiyor” diye konuştu.
(MAD-SD-
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