Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Suriye sınırında kontrollü normalleşme sevinci

Suriye sınırında kontrollü normalleşme sevinci

Lokantalardan görüntüler

Gıda Sektörü Kıraathane Trol 

-Lokantada yemek yiyenler
-röportajlar
-Yemek yiyenler
-Temizlik yapan esnaflar
-Yemek yapan lokantalar

( KİLİS -ÖZEL) KİLİS

- Suriye sınırında bulunan Kilis’te kontrollü yeni normalleşme sürecinin başlaması esnaflar tarafından sevinçle karşılandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın kontrollü normalleşme kurallarını açıklanmasının ardından Suriye sınırındaki Kilis’te sabah saatlerinden itibaren iş yerlerinde hareketlilik başladı.
Kentteki lokanta, kafe ve gıda sektöründeki iş yerleri, uzun bir aradan sonra müşteri kabul etmeye başladı.
Kafe, kıraathane ve gıda sektöründe faaliyet gösteren iş yerleri sabah erken saatlerde temizlik yapıldıktan sonra kapılarını müşterilerine açtı. Vatandaşlar da açılan mekanlarda kahvaltı yapmanın tadını çıkardı.
İlgili Foto Galeriler
Otomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç FiyatlarıOtomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç Fiyatları
Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!
Bankaların Koronavirüs DestekleriBankaların Koronavirüs Destekleri
İkinci El Otomobil Piyasasında koronavirüs Etkisiİkinci El Otomobil Piyasasında koronavirüs Etkisi
Türkiyenin Yerli Otomobili TanıtıldıTürkiyenin Yerli Otomobili Tanıtıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yerli Otomobili KullandıCumhurbaşkanı Erdoğan, Yerli Otomobili Kullandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement