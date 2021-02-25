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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Korona virüsün yayılmasını engellemek amacıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları spot mobilya piyasasında durgunluğa neden oldu. Korona virüs salgını birçok sektörü olduğu gibi spot mobilya sektörünü de olumsuz etkiledi. Pandemi nedeniyle uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması vatandaşların hafta sonu mobilya alışverişlerine çıkamamasına neden oldu. Düğünlerinde kısıtlamaya takılması, evlenecek çiftlerin ev kurmayı ertelemesine neden olunca mobilya dükkanları da boş kaldı. Mobilyacı esnaf özellikle hafta sonu kısıtlamalarının işleri yarı yarıya düşürdüğünü ifade ederken önümüzdeki dönemde kısıtlamaların kalkıp piyasanın hareketleneceğini düşünüyor. Spot mobilya sektöründe pandemi süresince durgunluk yaşandığını belirten spot mobilya esnafı Emir Ekinci, ''Hafta sonu insanlar mobilya bakmak için dükkanlarımıza geliyorlardı, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları olduğundan dolayı olumsuz yönde etkilendik. Büyük mobilya firmaları çok fazla etkilenmemiş olabilir ama küçük ve orta ölçekli firmalar daha fazla etkilendi. Önümüzdeki dönemde kısıtlamaların kademeli olarak sonlanacağı duyuruldu. Kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte spot mobilya piyasasının hareketlenmesini bekliyoruz'' dedi.

Yaklaşık 3 aydır durgunluğun arttığını aktaran mobilya esnafı Gökçen Gül ise, ''Hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle ciromuz yarı yarıya düştü. Düğün sektörü durduğu için yeni ev kuracak çiftlere mobilya satamıyoruz. Öğrenciler uzaktan eğitime girdiği için öğrenci evlerine de mobilya tedariği yapamıyoruz. Kısıtlamaların kalkmasıyla işlerimizin hareketleneceğini düşünüyorum. Umutla bekliyoruz'' ifadelerini kullandı.



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