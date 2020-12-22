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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Söğüt'te 6 buçuk milyar dolarlık altının tespit edildiği maden sahası böyle görüntülendi

Söğüt'te 6 buçuk milyar dolarlık altının tespit edildiği maden sahası böyle görüntülendi

bilecik söğüt'teki sahadan görüntüler

( BİLECİK ) BİLECİK

Doğalgaz Küplü Altın Rezervi Milyar Dolar Piyasalar 


- Gübretaş'a ait maden sahasında 3.5 milyon onsluk altın varlığı tespit edildi. Rezervin bugünkü kurla 6,5 milyar dolarlık parasal değeri bulunuyor. Karadeniz'de bulunan 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin ardından sevindirici bir haber daha geldi. Halka açık olan Gübretaş'ın Bilecik'in Söğüt ilçesindeki maden sahasında 3.5 milyon onsluk altın rezervi bulundu. 3.5 milyon ons rezervin ton karşılığı 108’i aşıyor. Küresel piyasalarda ons altın 1873 dolardan işlem görüyor. Rezervin bugünkü parasal değeri 6 milyar 555 milyon dolar olarak hesaplanıyor. Şirketin borsada işlem göre hisseleri yüzde 9,94 artış gösterdi. (ACÖ-E)
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